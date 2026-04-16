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Muere un motorista de 29 años tras chocar con un camión en Arganzuela (Madrid)

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Madrid, 16 abr (EFE).- Un motorista de 29 años falleció este jueves de madrugada después de chocar contra un camión que se encontraba parado para realizar unos trabajos en la avenida del Planetario, en el madrileño distrito de Arganzuela, informó Emergencias Madrid.

Esta misma fuente precisó a EFE que, cuando los efectivos del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate del Ayuntamiento de Madrid (SAMUR) llegaron al lugar de los hechos, el varón presentaba traumatismos severos y se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Ante esta situación, los sanitarios procedieron a realizar las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) durante más de 30 minutos, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Además, un psicólogo del SAMUR atendió a varios de los testigos, mientras que la Policía Municipal investigó los hechos, que ocurrieron alrededor de las 00:50 horas. EFE

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