Vox traslada su "disposición" a hablar con el PP sin "imponer" ideas: "Somos conscientes de la representatividad"

Al referirse al reciente clima de desconfianza que afecta las negociaciones entre partidos en Extremadura y Aragón, Ignacio Garriga, vicepresidente y secretario general de Vox, declaró que cualquier acuerdo requerirá concesiones recíprocas por parte de Vox y el Partido Popular. Según publicó el medio proporcionado, Vox ha mostrado disposición para establecer conversaciones en ambas regiones sin imponer sus ideas, enfatizando la importancia de reflejar la representatividad que los ciudadanos otorgaron en las urnas tras los resultados electorales.

Garriga, entrevistado en Telemadrid, manifestó, según reportó la fuente, que Vox se presenta "con disposición total" para sentarse a negociar con el Partido Popular en Extremadura y Aragón. El dirigente puntualizó que su formación es consciente tanto de su representatividad como de la proporcionalidad que eso les confiere en la mesa de diálogo. Insistió en la intención de su partido de no "pasar el rodillo" en las negociaciones ni de imponer posiciones, remarcando la voluntad de actuar con responsabilidad e interpretar fielmente el mandato ciudadano.

El dirigente de Vox subrayó que la aspiración principal de su partido es buscar el consenso y que el resultado de ese acuerdo traduzca la voluntad manifestada en las urnas. Reconoció, según consignó el medio, que el contexto previo estuvo marcado por una cierta desconfianza entre las partes, lo cual hace necesario establecer una base firme de entendimiento. "Ha de ser un acuerdo en el cual los dos tengamos que ceder, tanto ellos como nosotros", puntualizó el secretario general de Vox.

En el desarrollo de las negociaciones, Garriga destacó que las conversaciones deberían enfocarse en los contenidos del programa de gobierno, dejando en un plano secundario discusiones sobre la presencia o ausencia de Vox en cargos concretos. Explicó, según detalló la fuente, que el verdadero objetivo es definir el proyecto político que Partido Popular y Vox podrían implementar si llegan a un acuerdo para que este último respalde la investidura.

En relación a la estrategia adoptada por la formación, el secretario general de Vox afirmó que han procedido a reorientar las negociaciones y a retornar a los principios iniciales del intercambio político. Dicha postura pretende facilitar el diálogo y evitar bloqueos derivados de desconfianzas pasadas. La fuente destacó que estas declaraciones surgen en un contexto donde el Partido Popular acaba de presentar un documento marco en el que establece los fundamentos para todos los pactos con Vox a nivel autonómico.

El texto del Partido Popular, según publicó el medio, contempla varias condiciones clave tales como el respeto al principio de coherencia programática, la observancia de la proporcionalidad surgida de los últimos comicios y el compromiso explícito de sacar adelante hasta cuatro presupuestos. Estos puntos buscan asegurar la estabilidad de los gobiernos regionales resultantes de acuerdos entre ambos partidos.

La postura de Vox, delineada por Garriga, enfatiza el enfoque pragmático de las negociaciones actuales. El dirigente reiteró que la formación busca definir un programa común claro antes de avanzar en cualquier designación o reparto de responsabilidades, de acuerdo con lo publicado por la fuente. La colaboración propuesta intenta establecer un marco de gobernabilidad basado en el equilibrio y la respuesta a la confianza depositada por los votantes de Extremadura y Aragón.

En la entrevista, Garriga también recordó que la responsabilidad política, en contexto de la proporcionalidad de los resultados electorales, implica la obligación de ambas fuerzas de acercar posturas y evitar imposiciones unilaterales. El dirigente insistió en la voluntad de Vox de impulsar procesos transparentes en la mesa de negociación, destinando los esfuerzos a la concreción de acuerdos que permitan legislar conforme a las expectativas de sus electores.

El escenario descrito por Garriga representa, según informó la fuente, un intento de construir consensos sin imposiciones, donde el diálogo ocupa un lugar central y el respeto a la voluntad popular se convierte en el eje de cualquier posible pacto entre Vox y el Partido Popular en ambas comunidades autónomas.