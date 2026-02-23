Robles visita el Batallón de Helicópteros de Ataque con sede en Almagro

Entre los planes que afectan directamente al Batallón de Helicópteros de Ataque I (BHELA I) de la Base Coronel Sánchez Bilbao en Almagro se incluye la modernización de los helicópteros 'Tigre' para permitirles comunicarse con drones y mejorar las conexiones seguras a través de satélites antes del año 2030. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio para dotar a la unidad de capacidades tecnológicas avanzadas y aumentar su preparación ante diversos escenarios, según consignó el ministerio en una nota de prensa, citada por diversos medios de comunicación.

De acuerdo con la información publicada por el ministerio y recogida por la agencia EFE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó este lunes el BHELA I. Durante su visita, destacó la labor de la unidad y subrayó la formación continua del personal, señalando que sus integrantes reciben preparación especializada para operar tanto en plataformas adaptadas a entornos navales como en condiciones sin infraestructura ni apoyo externo durante conflictos o misiones internacionales.

El medio EFE detalló que esta unidad se encuentra actualmente desplegada en el norte de Eslovaquia, participando en operaciones de garantía de seguridad regional. La ministra Robles expresó su reconocimiento a los militares del batallón “por sus ganas de crecer profesionalmente, cada día, y su entrega en la formación constante para ser los mejores”. Añadió que la base tiene un impacto significativo tanto en la imagen de las Fuerzas Armadas españolas durante sus despliegues en el exterior como en la economía local de Almagro.

Según reflejó el ministerio en el comunicado oficial difundido por EFE, el Batallón de Helicópteros de Ataque I se integra en las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. Trabaja principalmente con helicópteros modelo HA-28 'Tigre', descritos como aparatos de alta tecnología y con capacidades únicas entre los medios de las Fuerzas Armadas españolas. El avance tecnológico en estas aeronaves se ve impulsado por el Plan Nacional de Helicópteros, que permitirá la adquisición e incorporación de nuevos H145M como parte del proceso de renovación y actualización.

El comunicado ministerial subrayó también la importancia del proceso de aprendizaje continuo que desarrollan los efectivos de la unidad, ya que este permite el manejo de situaciones de alta exigencia operativa y la adaptación a la ausencia de personal de apoyo o infraestructuras en terreno hostil. Esto permite al BHELA I ofrecer apoyo en misiones internacionales y cumplir con altos estándares de precisión y eficacia en sus operaciones, apuntó EFE.

La ministra Robles resaltó el impacto positivo del trabajo que los integrantes del batallón realizan tanto en la percepción internacional de las Fuerzas Armadas como en el ámbito local, destacando la relevancia económica y social que tiene la base para Almagro y su entorno. Además, se señaló que la constante formación del personal se vincula directamente con la modernización técnica del batallón, incluyendo la evolución de los sistemas de comunicación y la interoperabilidad con otros dispositivos militares como los drones.

El relato obtenido por EFE confirma que el Batallón de Helicópteros de Ataque I se posiciona como referencia nacional en tecnología y preparación, situándose a la vanguardia dentro de las unidades del Ejército de Tierra, gracias a la combinación de recursos avanzados y la instrucción de sus profesionales.