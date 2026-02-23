Espana agencias

Bolaños nota el "corporativismo" del CGPJ en las sanciones a los jueces: miles de quejas y pocos expedientes

El responsable de Justicia advierte que, pese a miles de denuncias anuales contra magistrados, la proporción de castigos por faltas graves es muy baja, lo que a su juicio empaña la imagen del sistema judicial español

Guardar

De las 15.000 quejas anuales interpuestas contra jueces en España, menos del 0,19% acaba en sanciones por comportamientos considerados irregulares fuera del ejercicio jurisdiccional, una proporción que ha sido objeto de críticas por parte del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Según informó el medio citado, Bolaños atribuye este bajo porcentaje a un fenómeno que define como “corporativismo malentendido” dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano responsable de tramitar estas denuncias y de decidir sobre posibles expedientes sancionadores.

Durante un coloquio celebrado en la Forbes House de Madrid, en el marco de la presentación del libro ‘Sobre el imperio de la ley’ (Galaxia Gutemberg) del abogado Javier Cremades, Bolaños expuso su preocupación ante la imagen que esta cifra proyecta sobre el sistema judicial español. El ministro señaló que, aunque considera que la parte jurisdiccional del sistema judicial funciona correctamente y que respeta el Estado de derecho, hay actuaciones y decisiones de jueces y magistrados que se han presentado ante el CGPJ por apartarse de su función jurisdiccional, pero que rara vez concluyen en sanciones.

Tal como publicó el medio, Bolaños explicó que las denuncias relativas a actividades ajenas al ejercicio jurisdiccional en muchas ocasiones terminan siendo archivadas, tanto por el propio CGPJ como por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El ministro expresó su opinión sobre la actuación del promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, asegurando que “en ocasiones, actúa con un corporativismo malentendido”, lo que, a su juicio, perjudica la percepción social sobre la justicia.

Según detalló el ministro, la función principal del CGPJ debería ser la de mantener el buen nombre de la justicia. Bolaños afirmó que “no se protege el buen nombre de la justicia cuando se protege a un juez que ha cometido una irregularidad”. De acuerdo con la publicación, insistió en que el actual enfoque corporativo del órgano, en lugar de reforzar la confianza pública, “hace daño al buen nombre de la justicia en nuestro país”.

En su intervención, Félix Bolaños recordó que ni el Gobierno ni el poder legislativo imponen sanciones a los jueces, sino que estas competencias corresponden al propio CGPJ, “el órgano de gobierno de los jueces”, según sus palabras. El medio señaló que el ministro consideró que desde el órgano de gobierno de los jueces debería abordarse el análisis de los expedientes disciplinarios “desde la perspectiva de la protección del buen nombre y la reputación de los jueces y magistrados de nuestro país y del poder judicial en su conjunto”.

El evento, desarrollado a propósito del reciente trabajo de Javier Cremades, sirvió de marco para la reflexión sobre el funcionamiento interno de las instituciones judiciales y sus mecanismos de control y disciplina. Bolaños destacó los riesgos de que el corporativismo interno derive en una protección excesiva frente a las denuncias, lo que reduce notablemente el número de expedientes sancionatorios abiertos a partir de las miles de quejas recibidas anualmente.

A lo largo de su intervención, el ministro insistió en diferenciar las resoluciones emanadas del trabajo jurisdiccional, que asoció al respeto al Estado de derecho, de aquellas conductas ajenas a la función judicial estricta. Según apuntó el medio, Bolaños subrayó la necesidad de reforzar la transparencia y el control interno sobre los miembros de la judicatura para evitar situaciones que puedan restar legitimidad al sistema. Además, defendió que la gestión de los expedientes disciplinarios debería considerar la importancia de la imagen pública y la confianza en el sistema judicial.

De acuerdo con el medio, este análisis sobre la gestión de sanciones en el ámbito judicial español añade un elemento al debate sobre la independencia, la transparencia y el control del poder judicial en España, aspectos que han estado presentes en la agenda pública y entre los principales temas de discusión político-social en los últimos años.

Temas Relacionados

Consejo General del Poder JudicialFélix BolañosJavier CremadesTribunal SupremoMadridEspañaSanciones judicialesCorporativismo judicialJusticiaGobiernoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Sánchez felicita a la primera ministra de Barbados tras ganar las elecciones logrando todos los escaños por tercera vez

Pedro Sánchez transmitió por X su reconocimiento a Mia Mottley tras alcanzar un resultado que calificó como “histórico”, destacando el liderazgo y la apuesta por un desarrollo igualitario cuando Barbados celebra 76 años de sufragio universal

Sánchez felicita a la primera

Abascal tilda de "invención" que el Papa esté preocupado por la "ideología de ultraderecha en España"

Santiago Abascal rechaza la versión de que el pontífice muestre inquietud por posiciones políticas señaladas en algunos medios, denunció que dichas afirmaciones desvían la atención de preocupaciones cotidianas según expresó durante un evento en Salamanca

Abascal tilda de "invención" que

El PP fija líneas para pactar con Vox: proporcionalidad, coherencia programática y aprobación de los Presupuestos

El principal partido de la oposición establece criterios para alcanzar consensos con formaciones políticas, subrayando la necesidad de unidad nacional, respeto al marco legal existente, diálogo en igualdad y compromiso para asegurar gestión previsible en comunidades autónomas clave

El PP fija líneas para

Esperanza Aguirre ensalza la actuación "ejemplar" de Juan Carlos I en el 23F: "Le debemos la libertad y la democracia"

Durante un acto en Madrid, la exdirigente defendió el papel del monarca en la crisis del 23 de febrero de 1981 y criticó al Ejecutivo de Sánchez por anunciar la próxima apertura de archivos oficiales sobre aquel acontecimiento histórico

Esperanza Aguirre ensalza la actuación

El PP fija sus líneas para pactar con Vox: proporcionalidad, coherencia programática y aprobación de los Presupuestos

Tras la presentación de un marco de negociación vinculante en todo el país, el partido plantea un sistema basado en consenso y supervisión para lograr ejecutivos sólidos, evitar nuevas elecciones y consolidar la estabilidad autonómica frente a posibles bloqueos

El PP fija sus líneas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ortega Smith desafía una vez

Ortega Smith desafía una vez más a la cúpula de Vox: de una de las caras más visibles del partido a ser defenestrado

El PP redacta una guía “vinculante” para sus acuerdos autonómicos con Vox: un decálogo estatal que ordena las negociaciones y blinda la estabilidad de la legislatura

El Tribunal de Cuentas contra Adif en el Congreso: le acusa de falta de rigor en la investigación de dos denuncias por amaño de contratos

Dimite el alcalde de La Algaba (PSOE) tras ser denunciado por un menor aprendiz de torero de acoso sexual: “Ay si tuvieras los 18”

“Hola, yo también soy una víctima del DAO”: una segunda mujer contacta con el abogado de la agente que denunció a José Ángel González por presuntas agresiones sexuales

ECONOMÍA

A los autónomos se les

A los autónomos se les perdonarán deudas de hasta 10.000 €: el Supremo amplía la ley de segunda oportunidad a estos trabajadores

Cómo aprovechar el convenio de la Seguridad Social para cobrar más pensión de jubilación o recibirla

Isidoro Cruz, soldador: “En perfiles muy demandados, acercarse o superar los 30.000-35.000 euros al año ya no es raro”

Más de 400.000 trabajadores hacen horas extra sin cobrar cada semana y los empresarios se ahorran 3.243 millones anuales al no pagarlas

Declaración de la Renta 2026: fechas, deducciones y exenciones que marcarán la campaña

DEPORTES

Una mujer apuñala a su

Una mujer apuñala a su marido al creer que los insultos que le dirigía al árbitro en el Atalanta-Nápoles iban hacia ella

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha