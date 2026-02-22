Podemos propone planes de trabajo garantizado y empresas públicas de banca y transporte contra la despoblación

Miguel Ángel Llamas, en su intervención en Zamora, cuestionó ampliamente la ausencia de un marco legislativo específico y la falta de políticas claras para afrontar la despoblación en Castilla y León. Detalló que la ausencia de una ley regional orientada a combatir este problema ha dejado a provincias como Zamora en una situación cada vez más precaria. Según informó el medio, Llamas subrayó la necesidad de una transformación radical en las políticas públicas, al considerar que la actual gestión promovida por el Partido Popular mantiene la región “en una inercia muy peligrosa”, lo que en su visión profundiza la emergencia demográfica y social de la zona.

El candidato de Podemos-Alianza Verde propuso planes de “trabajo garantizado” específicamente orientados al entorno rural, con el objetivo de crear empleo estable y sostenible como respuesta inmediata al éxodo poblacional. Tal como publicó la fuente, la puesta en marcha de estos planes integraría iniciativas productivas y servicios de interés general adaptados a las necesidades de las comunidades locales.

En sus declaraciones recogidas por la prensa, Llamas planteó la creación de una empresa pública de banca en la región. Esta entidad tendría como eje principal dinamizar la economía local, apoyar la reactivación del tejido productivo propio de cada territorio y abordar la exclusión financiera que afecta especialmente al medio rural. De acuerdo con los detalles ofrecidos en la cobertura del acto, la banca pública propuesta complementaría su papel con la puesta en funcionamiento de una empresa pública encargada del transporte, cuyo propósito sería contribuir a la conexión entre diferentes poblaciones, facilitar el acceso a servicios y mejorar la cohesión territorial.

El medio consignó que, en sus declaraciones, Llamas insistió en que la actual situación está marcada por un estado de “absoluta desidia” institucional. En este sentido, centró sus críticas en la Junta de Castilla y León y acusó a la administración autonómica del Partido Popular de no haber impulsado aún una política de convergencia territorial interna que permita equilibrar el desarrollo entre las zonas urbanas y rurales de la Comunidad.

Llamas también enfatizó la importancia del “liderazgo público de la economía”, como vía imprescindible para revertir la pérdida de habitantes y reactivar Zamora. Según reportó el medio, defendió que las medidas propuestas fortalecerían tanto la economía local como los servicios esenciales en la provincia, al tiempo que abogó por una mayor implicación de las instituciones públicas en la reactivación de la vida social y productiva.

Durante su atención a medios, el candidato enumeró los desafíos que enfrenta Zamora y el conjunto de la comunidad. Entre ellos destacó el envejecimiento de la población, la emigración de jóvenes y la dificultad para acceder a servicios financieros y de transporte, elementos que, según Podemos-Alianza Verde, requieren respuestas estatales más decididas y recursos específicos en la planificación autonómica.

Llamas concluyó que solo un “giro de 180 grados” en la política regional podría atajar la situación descrita, centrando la intervención del Estado en la economía, el fortalecimiento del tejido productivo local y el acceso universal a servicios básicos gracias a la intervención de empresas públicas regionales en sectores estratégicos como el transporte y la banca, informó el medio.