La cúpula del PP enfría el pacto con Vox en Extremadura pero espera una "ventana de oportunidad" tras elecciones de CyL

En el entorno político de Extremadura, distintos cargos del Partido Popular consideran que Vox podría intentar empujar hacia una repetición electoral, a pesar de que la dirección nacional del PP llama a la calma y recuerda que hay margen hasta el 3 de mayo para formar un gobierno. Esta situación se presenta en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones en Castilla y León y por las dificultades evidentes en la relación entre las dos formaciones, según informó Europa Press.

La dirección del PP nacional, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, insiste en la importancia de mantener la discreción y reducir las disputas públicas tanto en medios como en redes sociales, tal como publicó Europa Press. El mensaje repetido desde Génova subraya la necesidad de trabajar en silencio, sin interferir en la campaña electoral de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, cuya campaña inicia en cinco días. Según fuentes citadas por Europa Press, la estrategia pasa por evitar que las tensiones en Extremadura afecten a ese proceso electoral, mientras se mantiene la esperanza de que una vez pasada la cita con las urnas el 15 de marzo, pueda abrirse una “ventana de oportunidad” para el diálogo entre PP y Vox en primavera.

En esta coyuntura, María Guardiola, presidenta autonómica extremeña, afrontará la sesión de investidura del 3 de marzo sin contar hasta el momento con el respaldo de Vox, que ha avanzado un rechazo absoluto a su candidatura. Tal como recogió Europa Press, desde el entorno de Feijóo se asume la dificultad del escenario y se reconoce que Vox “quiere poner las cosas difíciles” a Guardiola. Las directrices nacionales apuestan por una resolución dialogada y subrayan que hay tiempo suficiente hasta el 3 de mayo, fecha límite para la investidura, para intentar un acuerdo que evite devolver a los ciudadanos extremeños a las urnas.

Al margen de las desavenencias, la cúpula del PP ha intentado en los últimos días enviar señales conciliadoras hacia Vox. El PP apoyó en el Congreso la tramitación de una ley para restringir el uso del burka en espacios públicos, una iniciativa que finalmente no prosperó en la Cámara Baja. A su vez, María Guardiola expresó de forma pública su disposición a pactar con Vox al declarar en una entrevista con OkDiario: “Quiero que Vox sea mi socio de Gobierno. Nos unen muchas más cosas de las que nos separan”. No obstante, el historial de enfrentamientos durante campañas previas continúa lastrando las negociaciones.

Desde la dirección del PP, la intención de evitar una repetición electoral es un argumento constante. Señalan que convocar de nuevo a los electores probablemente arrojaría resultados parecidos a los obtenidos el 21 de diciembre. Subrayan además que los electores extremeños esperan una alternativa sólida, y que observarán de cerca a quién corresponde la responsabilidad en caso de no alcanzarse un acuerdo. En la última Junta Directiva Nacional del PP, Feijóo advirtió que “igual que han castigado a un mal Gobierno, como el de Sánchez, castiguen también a quien no deje gobernar”, anticipando una posible línea argumental para el partido si hubiera que regresar a las urnas.

Vox, por su parte, mantiene el énfasis en lograr un “cambio real” y asegura que la responsabilidad del desbloqueo recae en el PP, de acuerdo con las declaraciones de su secretario general, Ignacio Garriga, recogidas por Europa Press. El partido de Santiago Abascal sostiene que “mantendrá la mano tendida” pero defiende la necesidad de condiciones claras para participar en un futuro gobierno. Garriga ha señalado que Vox exige garantías para ver cumplidas las políticas prometidas por María Guardiola y denuncia la falta de avances en las conversaciones actuales tanto en Extremadura como en Aragón.

Santiago Abascal, líder de Vox, tampoco descarta la celebración de nuevas elecciones en Extremadura ni rechaza pedir el relevo de Guardiola para tratar de superar el bloqueo institucional. “Todo es posible, desde un acuerdo de gobierno hasta una repetición electoral”, puntualizó, dejando abierta la puerta a múltiples escenarios. Europa Press indicó que a corto plazo no se prevé una reunión directa entre Feijóo y Abascal, aunque representantes del PP consideran que ese contacto directo sería el único camino para resolver el estancamiento una vez transcurridas las elecciones de Castilla y León.

El calendario electoral añade presión. Hasta el 3 de marzo, fecha de la sesión de investidura de María Guardiola, y el 3 de mayo, última fecha posible para investir presidente, la posibilidad de nuevos movimientos entre los dos partidos permanece abierta. Génova insiste en priorizar la estabilidad institucional y considera que cualquier bloqueo deberá justificarse políticamente ante la ciudadanía. Según publicó Europa Press, ambos partidos mantienen mensajes públicos de disposición al diálogo pero también condiciones previas que, por el momento, impiden acercamientos decisivos.

Las formaciones políticas, tanto PP como Vox, buscan así definir su posición en un contexto incierto, con vigilancia atenta a las repercusiones electorales inmediatas y al desarrollo de las conversaciones una vez se despejen las incógnitas del ciclo electoral en otras comunidades como Castilla y León. La dirección nacional del PP repite su apuesta por el sosiego y la negociación a contrarreloj, mientras Vox traslada la responsabilidad del desbloqueo al principal partido conservador y amenaza con reclamar cambios de liderazgo si las demandas no se ven atendidas.

En este escenario, el futuro político de Extremadura sigue pendiente de las reuniones, declaraciones cruzadas y el impacto que puedan tener los movimientos de las cúpulas nacionales y regionales de PP y Vox, según detalló Europa Press. Todo ello en medio de un escenario en el que tanto las bases como los electores extremeños observan con atención los pasos de sus dirigentes ante la posibilidad de una repetición electoral o de un pacto que configure la próxima legislatura autonómica.