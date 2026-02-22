El PP presenta un plan de emergencia para las presas españolas con una inversión de unos 100.000 millones hasta 2035

El Partido Popular ha presentado un plan de emergencia para garantizar la seguridad de las presas españolas "ante el deterioro de su estado de conservación y la ausencia de planes de emergencia actualizados en el 75% de los embalses del país", como ha indicado el PP en el informe en el que estiman una inversión de unos 100.000 millones de euros para las políticas hidráulicas hasta 2035.

Según el documento, elaborado por la vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, de la inversión estimada al menos el 10% se destinaría a la modernización del parque de presas. La cifra global incluye un programa presupuestario específico de entre 400 y 500 millones de euros para las presas de titularidad estatal y un programa extraordinario de 4.000 millones de euros para las cuencas mediterráneas, que incorpora actuaciones en barrancos.

"La seguridad hidráulica no es una cuestión ideológica ni secundaria, es una política de Estado vinculada directamente a la protección de vidas humanas, la estabilidad económica y la resiliencia frente a fenómenos extremos", advierte el informe.

En esta línea, la medida de partida del plan es la realización de una auditoría técnica exhaustiva de todas las presas estatales, comenzando por las más antiguas o aquellas en las que se hayan detectado deficiencias estructurales. El objetivo es "priorizar las inversiones según el riesgo que presente cada infraestructura" conforme a criterios técnicos y científicos objetivos.

El informe constata que la inversión anual media en conservación y seguridad de presas en el periodo 2023-2025 apenas ha alcanzado los 80 millones de euros, frente a los 250 y 500 millones que los expertos consideran necesarios. El estándar técnico recomendado sitúa el gasto de mantenimiento en entre el uno y el dos por ciento del valor patrimonial del conjunto de presas, estimado en 25.000 millones de euros. Según informa el PP, algunos elevan las necesidades acumuladas a alrededor de 5.000 millones de euros hasta 2033.

Asimismo, la situación del capital humano adscrito a las Confederaciones Hidrográficas se describe como "crítica" en el documento: el último Plan Estratégico de Recursos Humanos preveía la incorporación de 381 efectivos, pero el balance posterior refleja una pérdida neta de 250 puestos. En este sentido, el PP propone reforzar estos servicios de explotación con plantillas adecuadas y atención continua las 24 horas en infraestructuras críticas.

REFORMAR LA LEY DE AGUAS

En el ámbito normativo, la formación plantea reformar la Ley de Aguas para incorporar la prevención, la protección y la preparación frente a los riesgos naturales de inundación y sequía como principios rectores de la política hídrica. El informe también sostiene que las decisiones en materia hidráulica deben sustentarse en tres pilares asociados a una planificación hidrológica orientada a evitar daños, la prevención efectiva de riesgos basada en criterios técnicos y científicos y la primacía del criterio técnico en todas las decisiones.

Por su parte, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, mantendrá una reunión este lunes con las principales asociaciones de ingenieros y entidades vinculadas con las presas españolas para presentarles el plan y recabar su valoración sobre el estado del parque.

"La escasa ejecución presupuestaria, la infrautilización de los instrumentos financieros europeos y la falta de planificación estructural reflejan una política hídrica debilitada institucionalmente en la que la seguridad de las presas no ha ocupado la importancia necesaria", ha apuntado el vicesecretario.

España cuenta con más de 2.400 presas en territorio nacional --375 de titularidad estatal--, de las cuales más de 1.000 son grandes presas que regulan más de 2.300 embalses con una capacidad superior a 61.000 hectómetros cúbicos, según el Inventario Nacional de Presas y Embalses. El valor patrimonial estimado del parque asciende a aproximadamente 25.000 millones de euros y la actividad económica que genera supera los 35.000 millones de euros anuales. El informe presentado por el PP recuerda que "solo las inundaciones provocan en España una media de 800 millones de euros anuales en daños".