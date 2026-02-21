Espana agencias

Griñán sobre González: "No me oirán nunca una palabra crítica contra él. Es uno de los protagonistas de España"

Guardar

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha defendido este sábado la figura de Felipe González después de que el expresidente del Gobierno dijera públicamente que en las próximas elecciones generales votará en blanco en caso de que el PSOE cuente con el actual secretario general, Pedro Sánchez, como candidato. "No me oirán nunca una palabra crítica contra Felipe González. Es uno de los protagonistas de los momentos más importantes de la historia de España".

"Solamente tengo buenas palabras" para él, ha remarcado Griñán en una entrevista publicada este sábado en el diario El País recogida por Europa Press. Griñán no se refiere en la citada entrevista a la polémica desatada en las filas socialistas tras las palabras de Felipe como sí hizo la senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, que apuntó que "discrepa" del expresidente del Gobierno Felipe González en su decisión de votar en blanco si bien defendió que el histórico dirigente socialista "se ha ganado el derecho a la libertad de decir lo que piensa".

"Yo voy a votar el PSOE siempre, porque no me sale otra cosa del alma", ha aseverado en esa línea la también exsecretaria general del PSOE andaluz al hilo de las críticas que el expresidente Felipe González realizó en el Ateneo de Madrid, donde reprochó la falta "total" de autocrítica en el PSOE tras las derrotas electorales en los recientes comicios autonómicos de Aragón y Extremadura, así como donde trasladó que votará en blanco en las próximas elecciones generales porque los "actuales candidatos" entiende que no le representan.

Tras las críticas que sobre Felipe González se han realizado en los últimos días por parte de otros referentes socialistas como el expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo y el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, Susana Díaz dijo que le "da pena" el "sainete de acusaciones cruzadas" entre socialistas, y añadió que no va a "renunciar a ningún dirigente que haya tenido relevancia y referencia" dentro de su partido, "desde Pablo Iglesias el bueno", en alusión al fundador del PSOE.

"No voy a renunciar a ninguno, pasando por Felipe (González), (José Luis Rodríguez) Zapatero, Alfonso (Guerra), (Alfredo Pérez) Rubalcaba, igual que en Andalucía tampoco lo voy a hacer", continuó Susana Díaz, quien apuntó que tiene "un aprecio enorme a cada uno" de esos referentes socialistas, "a veces desde la discrepancia y a veces desde la coincidencia", puntualizó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos rechaza el plan de Rufián y alerta de que basar todo en "cálculo electoral" solo acabará con la izquierda

Ione Belarra rechaza la propuesta de Gabriel Rufián y advierte que supeditar la reorganización de la izquierda a pura estrategia matemática favorece únicamente al PSOE e incluso pone en riesgo la supervivencia de movimientos feministas, ecologistas y antirracistas

Podemos rechaza el plan de

Montero pide una candidatura única de izquierda para no desperdiciar voto y aplaude la iniciativa de Rufián

La ministra de Hacienda advierte sobre la dispersión de opciones progresistas y subraya la importancia de unir fuerzas para optimizar resultados en los comicios, elogiando los esfuerzos encaminados a alcanzar una lista común más allá de intereses territoriales

Montero pide una candidatura única

Tellado ve al PSOE "noqueado" y critica la "actitud inadminisible" de Marlaska en el caso del DAO

Tellado ve al PSOE "noqueado"

Baldoví, sobre la iniciativa de Rufián: "Es el momento de hablar sosegadamente; la discreción es fundamental"

Baldoví, sobre la iniciativa de

Tellado (PP) pide a Alfredo Canteli que vuelva a ser candidato en Oviedo de cara a las elecciones municipales de 2027

Tellado (PP) pide a Alfredo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nace ‘Un paso al frente’,

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela: un apellido no es prueba suficiente sin estudio genealógico

La Guardia Civil arresta a la empleada de una empresa y a su pareja por desfalcar más de 600.000 euros con transferencias no autorizadas

La reunión en Madrid sobre el Sáhara Occidental no cambia la línea roja del Frente Polisario: “La única fórmula es que el pueblo saharaui decida”

ECONOMÍA

El régimen de Cuba debe

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera