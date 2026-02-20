Sumar elude hablar de Rufián y avisa de que los políticos son "instrumentos y herramientas al servicio de la gente"

La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha evitado hablar del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y ha preferido explicar que los políticos son "instrumentos y herramientas" para la ciudadanía.

A pesar de haber sido interpelada directamente por el político independentista en varias ocasione durante una entrevista en 'Las Mañanas de RNE', recogida por Europa Press, la diputada ha puesto el foco, evitando nombrar a Rufián, en que los partidos nacionalistas ya han dado su negativa a la nueva confluencia de la izquierda alternativa que Sumar, junto con IU, Más Madrid y los Comunes, presentará este sábado.

Asimismo, Hernández también ha sorteado la pregunta que le planteaba si el portavoz parlamentario de ERC es compatible con su proyecto. En su lugar, ha asegurado que los políticos son un medio, "no fines en sí mismos".