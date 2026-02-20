Rueda atribuye a Vox el "voto del cabreo" y lo enmarca en un "hartazgo" nacional por la situación política

El presidente 'popular' de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha atribuido a Vox el denominado "voto del cabreo", en referencia al "hartazgo" de los ciudadanos con la situación política actual que, en lugar de optar por el PP, deciden respaldar a la formación liderada por Santiago Abascal.

En un acto organizado por 'The Objective', --al que también han asistido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y el presidente del Senado, Pedro Rollán, entre otros-- Rueda ha señalado que el trasvase de votos hacia Vox responde, en su opinión, a un "hartazgo a nivel nacional" por lo que está ocurriendo en España.

"Es un voto que está reaccionando frente a lo que está pasando en el país", ha afirmado el presidente de la Xunta, subrayando que se trata de una forma de "desahogo" por parte de algunos ciudadanos.

LA VÍA RÁPIDA PARA DECIR: 'PARA YA'

Así, el 'popular' ha explicado que este comportamiento electoral supone para algunos votantes "la vía rápida de decir 'para ya', que se acabe lo que hay en nivel nacional", apostando por una alternativa como forma de protesta. "Es el voto del cabreo, el desahogo", ha resumido.

No obstante, ha defendido que, aunque este tipo de voto es "absolutamente respetable" y responde a decisiones adoptadas "en conciencia", no lo considera la opción más "oportuna" para propiciar un cambio político.

En este sentido, Rueda ha argumentado que si el objetivo es cambiar el Gobierno, la vía adecuada es respaldar al partido que tiene posibilidades de encabezar el Ejecutivo. "Si tú quieres que cambie la situación que tenemos en España, creo que lo mejor es votar al partido que, sin ninguna duda, va a entrar en el Gobierno", ha afirmado.

A su juicio, el Partido Popular sigue siendo la fuerza que "gana las elecciones" y la que puede liderar una alternativa, frente a otras opciones que, según ha apuntado, mantienen una posición más "cómoda y populista" al no asumir responsabilidades de gobierno.