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Las temperaturas máximas rondarán hoy los 30 grados en Madrid

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Madrid, 7 jun (EFE).- Las temperaturas máximas previstas para hoy en Madrid, donde se concentrará toda la agenda del papa León XIV, rondarán los 30 grados durante las horas centrales del día, lejos del calor sofocante de los primeros días de la semana, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Sí está previsto un aumento generalizado de las temperaturas durante la jornada de mañana, especialmente en el Cantábrico oriental y en el alto Ebro, y las máximas podrían incluso superar los 35 grados en muchos lugares de la vertiente atlántica sur.

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El aumento previsto para mañana será también significativo en Madrid, donde el papa continuará mañana su agenda oficial, y las máximas rondarán los 33 grados durante las horas centrales del día.

En Madrid, la jornada de hoy va a estar marcada por los cielos pocos nubosos con intervalos de nubes altas y por la tarde las nubes de evolución se limitarán a la sierra. La máxima prevista para hoy en la capital será de 31 grados, y por encima de los 30 se volverán a registrar en Badajoz, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Lérida, Murcia, Sevilla, Toledo o Zaragoza.

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Los únicos avisos de la Aemet para hoy, de nivel 'amarillo' (peligro bajo) afectan a las islas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, debido a los fuertes vientos que van a soplar, que alcanzarán los 80 kilómetros por hora en muchos puntos, y al fuerte oleaje que azotará el litoral en Terife y Gran Canaria. EFE

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