Olga Cerpa y Mestisay estrena 'La costa de los cantares' en las plataformas musicales

Las Palmas de Gran Canaria, 6 jun (EFE).- El nuevo trabajo musical de Olga Cerpa y Mestisay, 'La costa de los Cantares', que mezcla ritmos bailables y baladas, y que cuenta con músicos de Angola, Guinea Bissau, Congo y Cabo Verde en su producción, se ha estrenado en plataformas digitales.

El nuevo trabajo sonoro de Olga Cerpa y Mestisay nace acompañado de cantantes y músicos de algunos países del continente africano, todos ellos figuras de las músicas populares en sus comunidades.

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También algunas de las melodías y canciones que contiene provienen de ese mundo lleno de voces e instrumentos mágicos, pletórico en sus ritmos y con una sonoridad que en muchas ocasiones invita al baile, ha detallado el grupo en un comunicado.

En la grabación de los diez temas que componen la edición de 'La costa de los cantares' destacan la cantante de Guinea Bissau Eneida Marta y el Maestro del cavaquinho de Cabo Verde, Rufino Almeida 'Bau', grandes figuras de la música popular de sus países.

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Una de las composiciones de Bau acompañó a la banda sonora de "Hable con ella", película del director español Pedro Almodóvar, con el congoleño Matías Dorán 'Texas' y los bajos por el angolano Ricardo Campos.

En este trabajo, la formación reivindica el continente al que Canarias pertenece geográficamente y aborda temas como las migraciones marítimas de jóvenes que llegan en pateras a Canarias huyendo de la pobreza, como es el caso de "Hasta que pueda".

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La mayor parte del material sonoro fue grabado en las afueras de Lisboa, en la localidad de Oreiras, el pasado mes de noviembre durante diez días de sesiones en el estudio de Jorge Cervantes.

Sin embargo, tres de las diez canciones que conforman el disco fueron grabadas en el estudio habitual de Olga Cerpa y Mestisay, La Rampa, en la localidad grancanaria de Vecindario con músicos que conforman habitualmente la banda de directo de Mestisay.

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La producción musical ha estado a cargo de Hirahi Afonso y de Manuel González.

EFE

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