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Las campanas de las iglesias madrileñas repican a júbilo por la llegada del papa a España

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Madrid, 6 jun (EFE).- Las campanas de la Catedral de La Almudena y otros templos católicos madrileños han repicado a júbilo este sábado tras descender el papa León XIV del avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, había invitado a los párrocos de la diócesis madrileña a hacer sonar las campanas de sus templos "como expresión de la profunda alegría, acción de gracias a Dios y bienvenida" al pontífice.

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León XIV ha aterrizado en el aeropuerto de Barajas para iniciar una visita de seis días a España, un país que conoce bien desde su juventud y que ha elegido para su cuarto viaje internacional, que comienza con tres jornadas en Madrid, antes de visitar Barcelona y Canarias.

El papa ha sido recibido por los reyes Felipe VI y Letizia, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A las 11:30 horas está prevista la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, y, tras un encuentro con los reyes y sus hijas, la visita se traslada al Salón del Trono para el tradicional saludo a las autoridades, entre las que figuran trece ministros, además de Pedro Sánchez. EFE

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