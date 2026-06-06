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Tarragona se prepara para recibir el Tour con calles engalanadas y hoteles llenos

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Tarragona, 6 jun (EFE).- Tarragona ha engalanado sus calles para la llegada del Tour de Francia dentro de un mes, el 5 de julio, con iluminación especial y una gran lona en el centro, mientras los alojamientos turísticos celebran el incremento de reservas por esta importante cita deportiva.

La Rambla Nova está adornada con luces que recrean bicicletas y elementos emblemáticos del patrimonio de la ciudad, como el anfiteatro romano o la catedral, así como las letras de Tarragona en color amarillo.

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Además, en el Ayuntamiento y en la plaza Imperial Tarraco hay un contador que marca los días que faltan para que la segunda etapa del próximo Tour salga de Tarragona, la fachada del edificio de la nueva sede operativa de la Diputación luce un gran 'maillot' amarillo y en el monumento de la Torre dels Vents hay una enorme lona que da la bienvenida a la prueba ciclista.

El consistorio asegura que esta decoración para "vestir la ciudad del Tour" pretende que la ciudadanía viva de cerca este evento, que por primera vez en su historia pasará por Tarragona.

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Los alojamientos turísticos, tanto de la ciudad como de los municipios cercanos, también notan la celebración de esta prueba con un aumento de reservas en un periodo que, de por sí, suele ser bueno para el sector.

"La llegada del Tour de Francia a la Costa Daurada (Dorada, en catalán) es una magnífica noticia para el territorio. Los establecimientos de la zona ya registran ocupaciones en torno al 85 %, con muchas reservas realizadas con antelación precisamente para coincidir con este acontecimiento", explica a EFE el portavoz de la Federación de Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona (FEHT), Xavier Guardià.

"Además, el hecho de que la prueba se celebre en fin de semana favorecerá que mucha más gente se acerque para vivirla en directo, lo que nos hace prever una gran afluencia de público", añade Guardià.

La FEHT destaca que, "más allá del impacto económico inmediato" que dejará la prueba francesa, "el Tour aporta una proyección internacional extraordinaria".

"Es un evento de primer nivel que refuerza el posicionamiento de la Costa Daurada como un destino de referencia, capaz de acoger grandes citas deportivas y de mostrar al mundo todos los atractivos del territorio. Será un gran escaparate para nuestro destino", subraya.

En esta línea, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, asegura que el Tour es "uno de los acontecimientos deportivos con mayor proyección internacional" y que "convertirá Tarragona en una ventana abierta al mundo".

"La ciudad no sólo acogerá una salida de etapa del Tour, sino que vibrará y vivirá el ciclismo. Nos preparamos para un gran desembarco de la ronda gala", agrega Viñuales.

Por su parte, el presidente del Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona, Enric Adell, señala que "acoger el paso del Grand Départ del Tour de Francia representa una oportunidad única para la Costa Daurada".

"Se trata de un acontecimiento que nos ayuda a posicionarnos como uno de los mejores destinos para la práctica del cicloturismo a escala internacional", incide.

Cataluña acogerá las tres primeras etapas de la 113ª edición de la prueba francesa: arrancará el 4 de julio con una contrarreloj en Barcelona, el 5 de julio se disputará entre Tarragona y Barcelona, y el 6 de julio partirá de Granollers para adentrarse ya en Francia. EFE

dpj/gb/cmm

(foto) (vídeo) (audio)

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