Montero pide una candidatura única de izquierda para no desperdiciar voto y aplaude la iniciativa de Rufián

Según la intervención de María Jesús Montero en los Desayunos de Europa Press Andalucía, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda sostuvo que la fragmentación de las fuerzas políticas situadas a la izquierda del PSOE conduce a la pérdida de votos con orientación progresista en los procesos electorales. Montero advirtió que esta dispersión trae como consecuencia lo que denominó “desperdicio metabólico del voto”, fenómeno que, a su juicio, limita el impacto de las propuestas de la izquierda y dificulta la obtención de mayores resultados en los comicios. La dirigente socialista llamó públicamente a la conformación de una candidatura única por parte de estos espacios políticos para optimizar el rendimiento electoral, en línea con recientes iniciativas impulsadas por representantes de otras formaciones, entre ellos Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso.

Tal como publicó Europa Press, Montero se refirió de manera específica a la propuesta de Rufián, quien abogó por un modelo que permita que partidos nacionalistas e independentistas de izquierda, como ERC y Bildu, participen de forma conjunta con otras fuerzas en una misma candidatura a escala estatal. Rufián expresó que ninguna identidad local o territorial debiera limitar la posibilidad de integrar listas conjuntas y ejemplificó afirmando que “representar a alguien de Algeciras” (Cádiz) no lo hace menos catalán ni menos independentista. La ministra de Hacienda valoró positivamente el planteamiento del portavoz de ERC y lo calificó como un intento legítimo de facilitar la unidad del voto de izquierda, remarcando que “pertenece a un partido independentista, aunque piensa que la expresión en Madrid o Andalucía de diferentes formaciones políticas, perfectamente podría concurrir bajo un mismo paraguas”, según recogió Europa Press.

La número dos del PSOE y candidata a las próximas elecciones autonómicas en Andalucía reiteró durante su intervención que considera positivo cualquier esfuerzo encaminado a agrupar el voto situado a la izquierda del PSOE. Insistió en que es preferible buscar sinergias y superar las diferencias internas de los distintos partidos, en lugar de competir de manera fragmentada, lo que conduce a la dispersión de votos y disminuye la representación de las ideas progresistas en las instituciones. Según detalló Europa Press, Montero manifestó que “aplaude todos los intentos que se están realizando para aglutinar ese voto”.

Sobre el debate relativo al alcance territorial de las candidaturas, Montero opinó que Gabriel Rufián tiene una identificación clara con Cataluña y que, probablemente, nunca se postularía fuera de esa comunidad, aunque valoró la importancia de que el debate avance hacia modelos en los cuales las formaciones políticas con intereses y sensibilidades distintas puedan sumar esfuerzos. La vicepresidenta señaló que, aunque las formaciones cuentan con debates internos legítimos sobre el modo de concurrir a los comicios, consideró “loable” que exista un espacio para explorar candidaturas comunes, según reflejó el medio Europa Press.

En relación a los comicios generales previstos, Montero insistió en el impacto que tiene la fragmentación de las formaciones de izquierda. Sostuvo que la existencia de numerosas fuerzas captando un electorado similar conduce a la pérdida de masa crítica y, en última instancia, mina la posibilidad de constituir una mayoría parlamentaria con orientación progresista. Para la ministra, cualquier iniciativa encaminada a unificar, agregar y sumar los votos del bloque a la izquierda del PSOE resulta valiosa para optimizar el rendimiento electoral. Aseguró, según Europa Press, que la estrategia de unidad permitiría superar las diferencias y articular una propuesta electoral más eficaz.

Montero reiteró su respeto por los procesos internos de cada partido, remarcando que corresponde a las distintas formaciones decidir de qué manera presentan sus propuestas ante la ciudadanía. Subrayó, no obstante, la importancia de evitar que los votos destinados a expresar posiciones de izquierda se pierdan por la existencia de múltiples candidaturas. Señaló que el PSOE mantiene una postura favorable a todas las iniciativas que ayuden a agregar esos votos y maximizar el potencial progresista.

El debate sobre la unidad electoral de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE se enmarca en un contexto de fragmentación sostenida en los últimos procesos electorales, donde la coexistencia de distintas alternativas ha reducido el número total de diputados logrados por este bloque, en algunos casos imposibilitando mayorías alternativas al Partido Popular y otras formaciones conservadoras. Las palabras de Montero y la propuesta de Rufián han reavivado la discusión acerca de la necesidad de superar los intereses territoriales y de partido para lograr un mayor peso político en el Congreso, según el seguimiento realizado por Europa Press.

La ministra dejó constancia de que, desde la perspectiva socialista, la consolidación de una candidatura unitaria favorecería no solo la representación parlamentaria, sino el diseño de políticas públicas alineadas con los intereses del electorado progresista. Apeló tanto a la responsabilidad de las formaciones políticas de izquierda como a la disposición al diálogo y la cooperación, considerándose fundamental para abrir la puerta a una mayor articulación de fuerzas frente a futuras citas electorales. Europa Press expuso que, a lo largo de la jornada, la vicepresidenta insistió repetidamente en el concepto de suma dentro de la izquierda, animando a las distintas corrientes a buscar fórmulas para concurrir juntas y no disolver su potencial en una pluralidad de opciones.

El planteamiento de Montero y su respaldo a la propuesta de Rufián se producen en un clima de giro estratégico dentro de la izquierda española, en el que partidos de diversas comunidades autónomas exploran fórmulas para presentarse en alianzas más amplias de cara a los próximos comicios. Europa Press consignó que la dirigente socialista alentó a todas las agrupaciones a dialogar y encontrar argumentos comunes para facilitar la agregación del voto y evitar el “desperdicio metabólico del voto”, expresión usada para describir el efecto perjudicial de la dispersión. A juicio de la ministra, una candidatura unitaria reforzaría las posibilidades del bloque progresista tanto en el Parlamento como en la definición de políticas públicas para la próxima legislatura.