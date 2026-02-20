Este viernes, aumento de las temperaturas máximas y estabilidad general en la península

Madrid, 20 feb (EFE).- Este viernes regresa la estabilidad a la mayor parte de la península con un ascenso notable de las temperaturas máximas, aunque rachas muy fuertes de viento (de hasta 130 kilómetros por hora) seguirán arreciando en el Bajo Ebro, Pirineos, Baleares y zonas altas del prelitoral mediterráneo.

El anticiclón situado frente a Portugal irá ganando terreno hacia el este peninsular durante este viernes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), continuando así con la estabilización progresiva de la atmósfera en todo el territorio, aunque aún con rachas de viento muy fuertes en algunas zonas.

Durante la madrugada y la primera mitad del día se podrán producir algunas precipitaciones en el Cantábrico oriental y Pirineos, así como rachas muy fuertes de viento que superarán los 70 km/h en el bajo Ebro, Pirineos y Baleares e incluso los 130 km/h en zonas altas del prelitoral mediterráneo.

En el resto de la península y Baleares se esperan cielos poco nubosos y tendiendo a despejar durante el día, con las temperaturas máximas en ascenso generalizado, especialmente en las máximas subiendo hasta 6 grados, excepto en el Ebro y litorales mediterráneos.

Viento flojo o moderado en la mayor parte del territorio y en las zonas donde más soplará (bajo Ebro, Pirineos, Baleares y prelitoral mediterráneo) irá disminuyendo a partir del mediodía.

En Canarias, viento alisio y cielos nubosos en el norte de las islas y poco nubosos en el resto.

- GALICIA: cielos poco nubosos al sureste y nubosos en el resto, disminuyendo al final de la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso, más notable en zonas de montaña. Viento flojo o moderado en todo el territorio.

- ASTURIAS: intervalos nubosos con las temperaturas mínimas en descenso en valles del interior y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso generalizado. Viento flojo tendiendo a variable al final de la tarde.

- CANTABRIA: intervalos nubosos y lluvias débiles por la mañana en el este con al cota de nieve sobre los 1.000/1.200 metros. Temperaturas mínimas en descenso en el litoral, Liébana y zonas aledañas y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso. Viento flojo o moderado tendiendo a flojo variable durante a partir del mediodía en todo el territorio.

- PAÍS VASCO: cielos nubosos que dejarán algunas lluvias débiles que irán remitiendo abriéndose claros a partir de la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso. Viento flojo, más moderado en el litoral por la mañana aunque irá amainando al final de la tarde.

- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos en el nordeste con posibles precipitaciones débiles en zonas de montaña; en el resto, cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero o moderado ascenso, más notable en la montaña. Heladas generalizadas débiles especialmente al nordeste y viento flojo en general.

- NAVARRA: cielos nubosos tendiendo a poco nubosos a partir de la tarde. Lluvias débiles en el noroeste y Pirineos con la cota de nieve sobre los 1.100/1.200 metros subiendo hasta los 1.400. Temperaturas mínimas en descenso en la ribera alta, sin cambios en la baja y en ascenso en el resto; máximas sin cambios o ligero ascenso. Viento flojo a moderado.

- LA RIOJA: intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o ligero ascenso. Viento moderado disminuyendo a variable flojo al final del día.

- ARAGÓN: cielos poco nubosos y posibles precipitaciones débiles en los Pirineos durante la primera mitad del día, con la cota de nieve en torno a los 1.000/1.200 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento moderado con probabilidad de rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo, valle del Ebro e Ibérica, tendiendo a amainar a últimas horas.

- CATALUÑA: intervalos de nubes en el Pirineo y tercio norte y cielos poco nubosos o despejados en el resto. Precipitaciones débiles en la vertiente norte del Pirineo durante la primera mitad del día con la cota de nieve en torno a los 1.000/1.200 metros. Temperaturas mínimas en ascenso en el Pirineo y Ampurdán y en ligero descenso en el resto; máximas con cambios ligeros. Viento moderado con rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo, Ampurdán y Tarragona y flojo en el resto.

- EXTREMADURA: cielos poco nubosos o despejados con las temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero o moderado ascenso. Viento variable flojo.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso salvo en la sierra y máximas en ascenso, especialmente en zonas altas. Viento flojo variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Viento flojo.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas sin cambios en el norte de Castellón y en descenso en el resto; máximas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral. Viento moderado con rachas muy fuertes en el norte de Castellón, tendiendo a disminuir; y moderado con brisas en el litoral,

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios en el litoral y en ascenso en el interior. Viento flojo variable.

- ISLAS BALEARES: cielos poco nubosos y temperaturas en descenso por la noche y con pocos cambios durante el día. Viento moderado a fuerte con rachas que en Mallorca podrán superar los 70 km/h y alcanzar los 130 km/h en cumbres y cabos, aunque irán disminuyendo a partir de la mañana.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios en el litoral mediterráneo y en ascenso en el resto. Viento flojo variable.

- CANARIAS: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas y ligeros descensos de las mínimas en zonas del interior. Viento moderado con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve; sin descartar rachas localmente muy fuertes en la primera mitad del día. EFE