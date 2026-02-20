El CIS publica hoy un avance de resultados de la encuesta preelectoral de CyL

La divulgación de datos anticipados sobre la percepción ciudadana respecto a las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León estará disponible a partir de las 12:30 horas, momento en el que se liberará el avance del sondeo elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según informó el CIS, tanto la prensa como cualquier persona interesada tendrán acceso a los resultados iniciales de la encuesta preelectoral a través del sitio web oficial de la institución, www.cis.es, coincidiendo con la fase decisiva previa a los comicios autonómicos programados para el 15 de marzo.

De acuerdo con la información difundida por el medio, este estudio, titulado 'Preelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad Autónoma de Castilla y León', apunta a ofrecer una visión anticipada sobre las tendencias y expectativas de voto en el territorio. El CIS detalló que el avance se publica el viernes 20 de febrero, lo que permite a partidos políticos, analistas y ciudadanos consultar los principales datos a menos de un mes de la cita en urnas.

Tal como consignó el CIS, la publicación de estos resultados constituye una herramienta clave de consulta pública sobre la situación política regional en la antesala del proceso electoral. El medio resaltó que el acceso a los datos será universal a partir del mediodía, facilitando el seguimiento de la evolución de la campaña y del clima electoral por parte de medios de comunicación, actores políticos y la ciudadanía.

El sondeo preelectoral del CIS tiene relevancia tanto para los partidos en liza como para las organizaciones sociales y económicas que analizan el pulso social de Castilla y León de cara a la votación del 15 de marzo. Según reportó el CIS, el estudio orienta sobre la intención de voto, la valoración de líderes políticos, el nivel de movilización ciudadana y otros aspectos determinantes para comprender la dinámica electoral en la comunidad autónoma, permitiendo identificar las tendencias predominantes y los posibles escenarios que se configuran para la jornada electoral.

El CIS también aclaró que la publicación de la información anticipada forma parte de su política habitual de transparencia y acceso a datos, poniendo a disposición de la sociedad las herramientas para un análisis independiente y fundamentado sobre el panorama político. De esta manera, tanto quienes participan activamente en la campaña como quienes se interesan por el análisis electoral podrán consultar el avance de resultados a partir de la hora fijada en el portal digital del organismo.

Además, según publicó el CIS, el avance se convierte en un insumo fundamental para los trabajos de cobertura y análisis de medios locales y nacionales en las semanas previas a las elecciones autonómicas, incentivando la discusión pública informada y la interpretación de las preferencias expresadas por los electores en el sondeo presentado.

De acuerdo con lo reflejado por el propio Centro de Investigaciones Sociológicas, es habitual que los principales resultados estén a disposición de la ciudadanía en su web oficial a través de informes descargables, que incluyen datos desglosados, mediciones sobre intención de voto, opiniones respecto a los candidatos y valoraciones de la actualidad política regional. La publicación de hoy se enmarca en esa línea y responde tanto a la demanda informativa del periodo preelectoral como a los compromisos institucionales en materia de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad.