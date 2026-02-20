Espana agencias

El CIS publica hoy un avance de resultados de la encuesta preelectoral de CyL

A las 12.30 horas estará disponible la información anticipada sobre el sondeo realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas antes de las elecciones autonómicas de marzo en Castilla y León, accesible para el público y la prensa en su sitio oficial

Guardar

La divulgación de datos anticipados sobre la percepción ciudadana respecto a las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León estará disponible a partir de las 12:30 horas, momento en el que se liberará el avance del sondeo elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según informó el CIS, tanto la prensa como cualquier persona interesada tendrán acceso a los resultados iniciales de la encuesta preelectoral a través del sitio web oficial de la institución, www.cis.es, coincidiendo con la fase decisiva previa a los comicios autonómicos programados para el 15 de marzo.

De acuerdo con la información difundida por el medio, este estudio, titulado 'Preelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad Autónoma de Castilla y León', apunta a ofrecer una visión anticipada sobre las tendencias y expectativas de voto en el territorio. El CIS detalló que el avance se publica el viernes 20 de febrero, lo que permite a partidos políticos, analistas y ciudadanos consultar los principales datos a menos de un mes de la cita en urnas.

Tal como consignó el CIS, la publicación de estos resultados constituye una herramienta clave de consulta pública sobre la situación política regional en la antesala del proceso electoral. El medio resaltó que el acceso a los datos será universal a partir del mediodía, facilitando el seguimiento de la evolución de la campaña y del clima electoral por parte de medios de comunicación, actores políticos y la ciudadanía.

El sondeo preelectoral del CIS tiene relevancia tanto para los partidos en liza como para las organizaciones sociales y económicas que analizan el pulso social de Castilla y León de cara a la votación del 15 de marzo. Según reportó el CIS, el estudio orienta sobre la intención de voto, la valoración de líderes políticos, el nivel de movilización ciudadana y otros aspectos determinantes para comprender la dinámica electoral en la comunidad autónoma, permitiendo identificar las tendencias predominantes y los posibles escenarios que se configuran para la jornada electoral.

El CIS también aclaró que la publicación de la información anticipada forma parte de su política habitual de transparencia y acceso a datos, poniendo a disposición de la sociedad las herramientas para un análisis independiente y fundamentado sobre el panorama político. De esta manera, tanto quienes participan activamente en la campaña como quienes se interesan por el análisis electoral podrán consultar el avance de resultados a partir de la hora fijada en el portal digital del organismo.

Además, según publicó el CIS, el avance se convierte en un insumo fundamental para los trabajos de cobertura y análisis de medios locales y nacionales en las semanas previas a las elecciones autonómicas, incentivando la discusión pública informada y la interpretación de las preferencias expresadas por los electores en el sondeo presentado.

De acuerdo con lo reflejado por el propio Centro de Investigaciones Sociológicas, es habitual que los principales resultados estén a disposición de la ciudadanía en su web oficial a través de informes descargables, que incluyen datos desglosados, mediciones sobre intención de voto, opiniones respecto a los candidatos y valoraciones de la actualidad política regional. La publicación de hoy se enmarca en esa línea y responde tanto a la demanda informativa del periodo preelectoral como a los compromisos institucionales en materia de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad.

Temas Relacionados

Centro de Investigaciones SociológicasEncuesta preelectoralCastilla y LeónElecciones autonómicasCISComunidad Autónoma de Castilla y LeónResultados electoralesComiciosEspañaWeb cis esEUROPAPRESS

Últimas Noticias

"Ya me podrías dejar ganar una vez" le dijo Khachanov a Alcaraz al término del partido

Infobae

El recreo de hormigón y fútbol deja paso al patio inclusivo, una realidad en España

Infobae

Agenda Informativa de Europa Press para hoy, 20 de febrero (1)

Reuniones políticas de alto nivel, comparecencias ante la prensa, premios y actos institucionales protagonizan una jornada marcada por comparecencias de ministros, líderes parlamentarios y figuras clave de la actualidad en múltiples ciudades del país

Infobae

Agenda Informativa de Europa Press para hoy, 20 de febrero (y 2)

Ministros, altos funcionarios, líderes empresariales y organizaciones sociales protagonizan actos clave en Madrid y Nueva Delhi, con debates sobre digitalización, brecha salarial, movilidad eléctrica, premios a la igualdad y encuentros culturales previstos para esta jornada

Infobae

Agenda Autonómica de Europa Press para hoy, 20 de febrero

Intervenciones de líderes políticos, reuniones institucionales y actos sociales destacan en la programación informativa de este viernes, incluyendo comparecencias de ministros, eventos sobre igualdad y medio ambiente, e iniciativas culturales y sanitarias en diferentes ciudades

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los delitos graves crecen en

Los delitos graves crecen en España por tercer año consecutivo: “Desmonta el discurso triunfalista de Marlaska”

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez: “Reconoce los delitos”, pero ya estaban prescritos

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

PP y PSOE empatan en Castilla y León, según el CIS: solo les separa un punto y Vox perdería votos respecto a 2022

Ni el catalán ni el euskera serán obligatorios para que los migrantes en España accedan a la regularización extraordinaria: el Gobierno aclara las condiciones

ECONOMÍA

El aviso de los sindicatos

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

Estas son las ayudas económicas para las mujeres emprendedoras en España

La Unión Europea cifra en 300.000 millones el coste de no haber aplicado Mercosur desde 2021 y alerta de una desventaja de las empresas europeas

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”