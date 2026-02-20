Espana agencias

El ala-pívot Norchad Omier, el primer nicaragüense en ser firmado para la NBA

San José, 19 feb (EFE).- El ala-pívot Norchad Omier se convirtió este jueves en el primer nicaragüense en ser firmado para la NBA, informó la prensa deportiva de Nicaragua, citando a medios estadounidenses.

Omier, de 24 años y que promedia 20 puntos por juego, con 12,1 rebotes, 2,9 asistencias, 1,2 robos, y 17 doble-doble en 20 apariciones con los Cleveland Charge, sucursal de los Cavaliers en la NBA G-League, fue firmado por Los Angeles Clippers, que le ofrecieron un contrato de dos vías, según los reportes, que citan al reportero estadounidense Jake Fischer, del diario “The Stein Line", y a CBS Sports.

Es decir, el nicaragüense podrá jugar con Los Ángeles Clippers junto con la estrella de la NBA Kawhi Leonard, y con el equipo de San Diego en la G-League, según el contrato.

De esa forma Omier tendrá la oportunidad de convertirse en el primer jugador nicaragüense en jugar en la NBA, destacó la prensa deportiva de Nicaragua, que consideró que su firma marca un antes y un después para el baloncesto del país centroamericano.

Omier, que fue convocado al pasado juego de estrellas de la NBA G-League, fue la figura más destacada de la selección de Nicaragua en la AmeriCup y en la primera ventana de las eliminatorias a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

En 2025 consiguió un contrato con los Cleveland Charge, sucursal de los Cavaliers en la NBA G-League, donde promedió 20 puntos por juego, con 12,1 rebotes, 2,9 asistencias, 1,2 robos, y 17 doble-doble en 20 partidos.

El nicaragüense fue invitado al campo de entrenamiento de los Cleveland Cavaliers y jugó un partido durante la pretemporada en el que anotó 6 puntos y capturó 4 rebotes en 7 minutos de juego.

El ala pivote recién culminó su etapa como jugador en la NCAA, y aunque no fue elegido en el último Draft de la NBA, en la Summer League de Las Vegas promedió 9,2 puntos y 8,4 rebotes con Cavaliers de Cleveland.

El pasado 28 de noviembre, en Managua, en el comienzo de la primera ventana de las eliminatorias a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027, en la que Estados Unidos derrotó a Nicaragua por 67-102, Omier destacó con 26 puntos, 13 rebotes (6 ofensivos), 6 asistencias, 2 robos y un tapón.

En el juego de vuelta, Nicaragua cayó 123-93 ante Estados Unidos y Omier cerró con un doble de 20 puntos y 20 rebotes.

Mientras en el AmeriCup promedió 22,3 puntos por partido, la segunda mejor cifra del torneo, con 18,3 rebotes y 6 asistencias por encuentro. Frente a Colombia hizo 30 tantos, con 20 rebotes.

La Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN) lo eligió por aclamación como el Atleta Profesional del 2025 en Nicaragua. EFE

