Agenda Informativa de Europa Press para hoy, 20 de febrero (1)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este viernes 20 de febrero en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Tribunales y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 09.05 horas: La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, es entrevistada en 'Las Mañanas' de 'RNE'.

-- 09.10 horas: El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, es entrevistado en 'Espejo Público' de 'Antena 3'.

-- 11.30 horas: En Madrid, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene en la apertura del Consejo Ciudadano Estatal de la formación morada. Sede de Podemos (C/ Francisco Villaespesa, 18).

-- 12.30 horas: En Madrid, el Rey Felipe VI recibe con honores militares al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; y a las 13.40 horas, ofrece junto a la Reina Letizia un almuerzo en honor al presidente portugués. Palacio Real de Madrid.

NOTA: TVE ofrecerá señal "institucional" en directo del recibimiento.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 11.00 horas: Jornada 'Vivir sin interrupciones', a solicitud de la Federación Española de Hemofilia (FEDHEMO). Sala Clara Campoamor.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 11.00 horas: Jornada 'Propuestas del CEDR para un Libro Blanco de la Agricultura Española'. Sala Manuel Giménez Abad.

TRIBUNALES

-- 12.00 horas: En Madrid, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, atiende a los medios con motivo de las elecciones a consejeros electivos. Sede del Consejo General de la Abogacía Española (P.º de Recoletos, 13).

AUTONOMÍAS

-- 09.00 horas: En Barcelona, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se reúne con representantes de la asociación empresarial 22@Network Barcelona.

-- 09.00 horas: En Madrid, acto 'España futura. Galicia, un modelo de desarrollo exitoso', con la intervención del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, organizado por 'The Objective'. Asiste el secretario general del PP, Miguel Tellado. Hotel Hyatt Regency (P.º de la Castellana, 57).

-- 09.30 horas: En Sevilla, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participa en los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol, donde es presentada por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Sede de la Fundación Cajasol (Pl. de San Francisco, 1).

NOTA: El evento podrá seguirse vía 'streaming' en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=NSS2XIqyU8M .

-- 09.30 horas: En Barcelona, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, atiende a los medios antes de la presentación de los embajadores asiáticos de la nueva Estrategia para Asia-Pacífico 2026-2029. Casa Asia (C/ d'Elisabets, 24).

-- 10.00 horas: En Murcia, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, comparece en la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura, en la Asamblea Regional (P.º Alfonso XIII, 53); a las 12.30 horas, visita las actuaciones de recuperación del Mar Menor; y a las 14.00 horas, mantiene un almuerzo-coloquio con militantes, en el Balneario de la Encarnación de Los Alcázeres (C/ Condesa, 5).

-- 10.15 horas: En Lorca (Murcia), el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios antes de su reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel Luna, en la sede de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia (C/ Padre Morote, s/n); y a las 11.30 horas, visita los terrenos donde se ubicará el nuevo Tribunal de Instancia.

-- 11.00 horas: En León, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con miembros de la Asociación Flora Tristán, en la sede de la Subdelegación del Gobierno (Pl. Inmaculada, 6); y a las 12.00 horas, asiste al minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia de género. A las 12.30 horas, visita el centro de día de la asociación Simón de Beauvoir (C/ Arquitecto Torbado, 4).

-- 11.30 horas: En Albacete, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita las instalaciones de Airbus Helicopters. Polígono Aeronautico y logistico (CM-3203, km. 5'300).

-- 11.30 horas: En Valencia, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Carmen Fúnez, atiende a los medios antes de su visita a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Valencia. AFAV (Pl. Vicente Andrés Estellés Poeta, 6).

-- 12.00 horas: En Valsaín (Segovia), la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y la comisaria de la UE de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, atienden a los medios antes de su visita al Centro Nacional de Educación Ambiental (P.º José Mª Ruiz Dana, s/n); y a las 12.45 horas, visitan el centro de Rescate de Anfibios de Valsaín (C. Primera, 11).

-- 12.00 horas: En Segovia, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, atiende a los medios antes de su visita el Ayuntamiento de Cuéllar y la Casa Joven (Pl. Constitución, 1); y a las 17.00 horas, visita el Memorial Democrático de Segovia (Av. Juan Carlos I, s/n).

-- 12.00 horas: En Las Palmas de Gran Canaria, la Reina Sofía es investida como Doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Paraninfo de la universidad (C/ Juan de Quesada, 30).

-- 13.30 horas: En Lerma (Burgos), el presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios (Pl. de Santa Clara).

-- 17.00 horas: En Segovia, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, atienden a la prensa antes del inicio de una jornada sobre autónomos. Centro Cívico Nueva Segovia (C/ Dámaso Alonso).

-- 18.30 horas: En Segovia, el presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura el acto de precampaña de las elecciones de Castilla y León, en el Hotel Puerta de Segovia (Carretera de Soria, 12).

-- 19.00 horas: En Valencia, acto de las Juventudes Socialistas de España, a la que asisten la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y el secretario general de JSE, Víctor Camino. Sporting Club Russafa (C/ Sevilla, 5).

-- 19.00 horas: En Málaga, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios antes de la gala de la XII Edición de los Premios García Caparrós, que organiza la Fundación Andaluza Memoria y Cultura. La Térmica (Av. de los Guindos, 48).

