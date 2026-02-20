Abatido a tiros tras matar a su hijo de 10 años y herir de gravedad a su mujer en Tenerife

Santa Cruz de Tenerife, 20 feb (EFE).- Un hombre ha matado a su hijo de diez años en el municipio de Arona (Tenerife) y ha herido de gravedad a su pareja y madre del menor antes de ser abatido por la Guardia Civil después de que amenazara a los agentes con un machete.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que el suceso, en el que también ha resultado herido un agente, ha ocurrido sobre las 1:00 de la madrugada de este viernes en un domicilio de la localidad tinerfeña de Cabo Blanco. EFE