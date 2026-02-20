Abatido a tiros tras matar a su hijo de 10 años y herir de gravedad a su mujer en Tenerife

Santa Cruz de Tenerife, 20 feb (EFE).- Un hombre ha matado a su hijo de diez años en el municipio de Arona (Tenerife) y ha herido de gravedad a su pareja y madre del menor antes de ser abatido por la Guardia Civil después de que amenazara a los agentes con un machete.
Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que el suceso, en el que también ha resultado herido un agente, ha ocurrido sobre las 1:00 de la madrugada de este viernes en un domicilio de la localidad tinerfeña de Cabo Blanco. EFE
Últimas Noticias
Aguirre tacha de "broma" la gira de Rufián y admite que le da "mucha risa" su intención de disputar escaños a Vox
La exdirigente madrileña muestra escepticismo ante los planes del portavoz de ERC y se burla abiertamente de su objetivo de enfrentarse electoralmente con la formación liderada por Santiago Abascal en distintos territorios españoles
Emilio Delgado defiende una "geometría variable" en la izquierda y cree que en la capital solo debe concurrir Más Madrid
Emilio Delgado, portavoz adjunto autonómico, advierte sobre la necesidad de alianzas flexibles entre fuerzas progresistas y subraya que en la ciudad ve imprescindible consolidar una sola opción para evitar que las divisiones dificulten la competitividadifiquesen la izquierda
Suspenden por cuarta vez la vista contra los acusados de construir narcolanchas, esta vez por enfermedad de un procesado
La Audiencia de Pontevedra reprogramó el proceso contra 11 implicados y una empresa por fabricar embarcaciones ilegales en el norte peninsular, luego de una nueva postergación debida a una dolencia de uno de los enjuiciados
El conductor ebrio que chocó contra un árbol y causó la muerte del copiloto en Pol (Lugo) se enfrenta a 4 años de cárcel
La vista preliminar en el juzgado de Lugo confirmó que el acusado será juzgado por homicidio imprudente, tras dar positivo en alcoholemia y mostrar signos de embriaguez, además deberá indemnizar a los familiares de la víctima
Inglaterra con ganas de reivindicarse ante Irlanda en la tercera jornada del Seis Naciones
MÁS NOTICIAS