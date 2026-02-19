Espana agencias

El abogado de Alvise y del 'Pequeño Nicolás' abre un despacho con el que defendió al líder de Ausbanc

Guardar

El abogado del eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, y de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás', ha abierto un nuevo despacho especializado en defensa penal con el que fue letrado del líder de Ausbanc, Luis Pineda, para quien consiguió su absolución de la presunta extorsión y estafa a bancos.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que tanto Yegor Varela como Luis de las Heras asumirán de forma conjunta la representación de 'Alvise', que cuenta con cuatro causas abiertas en el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado. De las Heras ya representó al eurodiputado en el pasado, y volverá a hacerlo ahora junto a Varela.

El alto tribunal, en concreto, tiene cuatro causas abiertas contra 'Alvise' por el presunto acoso a dos eurodiputados que fueron en su lista a las elecciones europeas; por difundir una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, y por la financiación ilegal de SALF, por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.

A través de una nota de prensa, el despacho De las Heras & Varela Abogados se presenta con el "propósito de ofrecer una defensa rigurosa, personalizada y profundamente comprometida con los derechos fundamentales de las personas investigadas y acusadas, en un contexto de creciente expansión del poder punitivo".

En lo relativo a De las Heras, recuerda que fue "uno de los abogados que consiguió la absolución de Luis Pineda en el caso Ausbanc, a quien solicitaban más de cien años de prisión". Varela, por su parte, se ha encargado de las mencionadas causas abiertas contra 'Alvise' en el Tribunal Supremo.

"En un tiempo marcado por la presión mediática, la aceleración punitiva y la instrumentalización política del Derecho penal, el nuevo despacho se presenta como un espacio de defensa jurídica firme, seria y técnicamente impecable", indica la nota.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las defensas de los acusados del asesinato del joven tiroteado en Alcorcón solicitan su libre absolución

El jurado ya delibera el fallo tras la petición de condenas de hasta 55 años realizada por la fiscalía, mientras los letrados de los procesados insisten en que no existen pruebas concluyentes que los vinculen con la muerte de Bori

Las defensas de los acusados

El TSJ de Madrid ratifica la condena a 36 años de prisión por el triple asesinato de Morata

El TSJ de Madrid ratifica

Maíllo (IU) exige "investigar hasta el fondo" si hubo "encubrimiento" de la presunta agresión sexual del DAO

Maíllo (IU) exige "investigar hasta

Buxadé (Vox) cree que el DAO de la Policía será "otro socialista más que se va al trullo"

El representante del partido conservador acusa a figuras de la cúpula policial de estar implicadas en delitos graves, arremete contra el jefe del Ejecutivo y denuncia persecuciones internas dentro del cuerpo, mientras pide cambios inmediatos en el gobierno

Buxadé (Vox) cree que el

El Supremo calcula en casi 80.000 euros las costas procesales a pagar por García Ortiz tras el juicio

El tribunal ha fijado el importe final que deberá desembolsar el ex fiscal general del Estado por su implicación en un proceso por filtración de datos sensibles, incluyendo honorarios, impuestos y gastos de representación legal según la resolución judicial

El Supremo calcula en casi
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Grande-Marlaska no se ha puesto

Grande-Marlaska no se ha puesto en contacto con la agente que denunció al DAO por agresión sexual tras haber supeditado su dimisión a que esta no se sintiese “protegida”

Qué es el DAO de la Policía Nacional y cuánto cobra

Interior pone escolta a la policía que denunció al DAO: su identidad se filtró en chats policiales y ella se siente amenazada

La Audiencia de Málaga confirma la condena a una vecina de Torremolinos por el impago de cuotas de la comunidad: no pudo hacer frente a las derramas extraordinarias

Almeida cesa al director general de la Policía Municipal cuyo coche atropelló a una niña y que ahora protagoniza un escándalo con las oposiciones

ECONOMÍA

La firma de hipotecas alcanza

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda frena el acceso a las hipotecas en Madrid y Barcelona y echa del mercado a compradores de rentas medias

José Luis López, rejillero: “Arreglo muebles de rejilla para Casa Real y Moncloa y gano 2.000 euros al mes”

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

DEPORTES

Así te hemos contado el

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions

Un infatigable Brujas consigue rascar un empate ante el Atlético de Madrid y deja abierta la eliminatoria de Champions para la vuelta en el Metropolitano

Un incómodo Alcaraz consigue imponerse a Valentin Royer y se mete en cuartos de final del torneo de Doha

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid