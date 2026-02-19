El abogado de Alvise y del 'Pequeño Nicolás' abre un despacho con el que defendió al líder de Ausbanc

El abogado del eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, y de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás', ha abierto un nuevo despacho especializado en defensa penal con el que fue letrado del líder de Ausbanc, Luis Pineda, para quien consiguió su absolución de la presunta extorsión y estafa a bancos.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que tanto Yegor Varela como Luis de las Heras asumirán de forma conjunta la representación de 'Alvise', que cuenta con cuatro causas abiertas en el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado. De las Heras ya representó al eurodiputado en el pasado, y volverá a hacerlo ahora junto a Varela.

El alto tribunal, en concreto, tiene cuatro causas abiertas contra 'Alvise' por el presunto acoso a dos eurodiputados que fueron en su lista a las elecciones europeas; por difundir una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, y por la financiación ilegal de SALF, por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.

A través de una nota de prensa, el despacho De las Heras & Varela Abogados se presenta con el "propósito de ofrecer una defensa rigurosa, personalizada y profundamente comprometida con los derechos fundamentales de las personas investigadas y acusadas, en un contexto de creciente expansión del poder punitivo".

En lo relativo a De las Heras, recuerda que fue "uno de los abogados que consiguió la absolución de Luis Pineda en el caso Ausbanc, a quien solicitaban más de cien años de prisión". Varela, por su parte, se ha encargado de las mencionadas causas abiertas contra 'Alvise' en el Tribunal Supremo.

"En un tiempo marcado por la presión mediática, la aceleración punitiva y la instrumentalización política del Derecho penal, el nuevo despacho se presenta como un espacio de defensa jurídica firme, seria y técnicamente impecable", indica la nota.