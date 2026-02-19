EH Bildu vuelve a rechazar la creación de "una especie de nuevo artefacto electoral" con las izquierdas del Estado

La reciente propuesta para formar un frente común entre partidos progresistas del Estado español ha recibido una respuesta negativa por parte del portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, quien expresó su rechazo a que su formación se sume a una coalición estatal y defendió la autonomía organizativa del partido. De acuerdo con Europa Press, el legislador argumentó que resulta un error vincular la unidad de acción política con una estructura política unificada, advirtiendo que esto diluiría la identidad y los objetivos propios de EH Bildu.

En declaraciones recogidas por Europa Press durante una entrevista para Radiocable, Matute explicó que “a nadie le gustaría que viniera alguien de fuera a decirle cómo tiene que organizar su casa”, afirmación con la que justificó la negativa de EH Bildu a integrarse en “una especie de nuevo artefacto electoral” junto a grupos progresistas estatales. Estas declaraciones responden directamente a la propuesta lanzada días atrás por Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea regional, quienes abogaron por la colaboración de las izquierdas de cara a las próximas elecciones generales.

Según detalló Europa Press, Matute defendió que no ve con malos ojos los intentos de recomponer el espacio de la izquierda estatal o en otras regiones del Estado donde no se constituyan como naciones. Sin embargo, afirmó que todavía existe un trabajo pendiente significativo que debe ser realizado antes de pensar en construir algo “sólido que no sea solo una ilusión compartida” y que adquiera carácter tangible y real. Desde su perspectiva, implicar a EH Bildu en ese proceso supondría pedirle una responsabilidad que no le corresponde, al tratarse de una fuerza “soberanista” y un frente amplio de la izquierda independentista vasca fundado en 2011, orientado a consolidar una comunidad política propia y aumentar gradualmente sus cuotas de representación dentro de un contexto determinado.

Matute señaló que en virtud de esa trayectoria, EH Bildu rechaza injerencias externas sobre su modelo organizativo y sobre el papel político que desempeña en Euskal Herria, subrayando que la organización vasca no desea que nadie le imponga estructuras ajenas, del mismo modo que tampoco buscaría hacerlo con otros colectivos. El medio Europa Press precisó que el portavoz reafirmó este principio declarando: “Como soberanistas y motores del frente amplio en Euskal Herria de la izquierda independentista, no nos gusta que alguien desde fuera nos diga cómo tenemos que hacer las cosas”. Reivindicó la solvencia demostrada por el proyecto vasco e invitó a todos los actores a mantener la reciprocidad en el respeto a la autonomía política y organizativa.

“Estamos a favor de la unidad de acción política con las izquierdas para construir una agenda política o un programa político de mínimos atendiendo a las diferencias de cada cual, pero buscando aquello que nos une, para generar un escenario de ensanchamiento de derechos y libertades que impida el acceso al poder de la derecha y extrema derecha. Esa es nuestra mano tendida, la de la unidad de acción política”, puntualizó Matute según consignó Europa Press. De esta manera, remarcó que EH Bildu sí está dispuesta a coordinar acciones comunes en torno a una agenda de mínimos, cuya finalidad sea impedir el acceso al poder de partidos como Partido Popular y Vox, a los que calificó como extrema derecha. En este sentido, reiteró el carácter abiertamente antifascista y proactivo del compromiso de EH Bildu para evitar que tales fuerzas alcancen responsabilidades de gobierno.

Europa Press reportó que Matute considera incompatible ese objetivo con una fusión organizativa o la creación de una estructura suprapartidista. Defiende que la unidad de acción no debe confundirse con una unidad estructural, advirtiendo que forjar una coalición electoral de nuevo cuño en el ámbito estatal resultaría especialmente problemática para una formación con la orientación y raíces de EH Bildu. “Creemos que en Euskal Herria eso no sucede en tanta medida o con tanta intensidad”, refirió sobre el impacto potencial de una lista electoral conjunta, mientras alertó contra las fórmulas sin cimientos ni base real, capaces de “ilusionar a desencantados y desilusionados” pero sin sostén militante ni conexión real con la sociedad civil. Ilustró con el ejemplo de un “cartel electoral atractivo” carente de una red organizativa sólida que ofrezca garantías para afrontar las eventualidades del proceso político.

En línea con la información recogida por Europa Press, Matute reiteró que EH Bildu busca avanzar hacia una “Euskal Herria libre, soberana y a poder ser socialista”, defendiendo el derecho del partido a mantener su propio rumbo y a definir su identidad y capacidad de acción desde su propio espacio. “No creo que tenga que diluir su identidad y sus capacidades en otro tipo de estructuras”, manifestó. El dirigente recalcó que considera injusto que se le exija a EH Bildu adaptarse a modelos organizativos propuestos desde fuera, y aseguró que tampoco pretenderá imponer condiciones similares a otras fuerzas políticas.

Europa Press destacó que la pretensión de EH Bildu se centra en el “reconocimiento nacional” y en el desarrollo de políticas de izquierda basadas en principios de igualdad, solidaridad y reparto de la riqueza, metas que orientan la actuación del partido en el escenario político vasco y estatal. Según lo declarado por Matute, EH Bildu “no quiere desviarse” de esa apuesta, pese a los llamamientos de otras organizaciones del espectro progresista a conformar alianzas electorales estructurales para ampliar el alcance de las propuestas de izquierda. El portavoz concluyó que, mientras se mantenga esa hoja de ruta, la formación vasca apostará por la cooperación en torno a agendas y programas compartidos, pero rehusará sumarse a fusiones o estructuras estatales que cuestionen su autonomía política.