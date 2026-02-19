Espana agencias

Confirmada la multa de 5.700 euros de María León por la "intolerable" agresión a los agentes

La Audiencia Provincial de Sevilla ha avalado la pena económica y rechazado endurecer la sentencia para la intérprete, desestimando la petición de cárcel y nuevas sanciones exigidas por los agentes por los hechos ocurridos en 2022

Guardar

El fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla sostuvo que la difusión de las imágenes de la intervención policial asociada al caso de María León no puede atribuirse a la actriz, descartando así la solicitud de una indemnización por daño moral reclamada por uno de los agentes involucrados. Según reportó la fuente informativa, el auto subraya que el daño moral al que puede aspirar un agente “debería derivar del delito cometido y por el que se impone condena, y no por hechos ajenos al mismo”. Esta valoración formó parte del análisis por el que la Audiencia rechazó el recurso presentado por tres agentes de la Policía Local de Sevilla, confirmando la condena impuesta a la intérprete y desestimando la imposición de penas de prisión y nuevas sanciones relacionadas con el incidente ocurrido en 2022.

De acuerdo con la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y recogida por la prensa, los agentes pretendían que María León recibiera una condena por un delito de desobediencia grave, al entender que se fugó del vehículo policial donde fue introducida tras su identificación incompleta y tras haber grabado insistentemente a los agentes. Sin embargo, la sentencia del tribunal consideró que los hechos probados no configuran el delito de desobediencia grave ni el de atentado a la autoridad, interpretación que sustentó el rechazo al endurecimiento de la sentencia.

El Tribunal, según consignó el medio de comunicación, analizó la dinámica del enfrentamiento y la actuación de la acusada, concluyendo que el “puñetazo” y la “patada” propinados por la actriz fueron calificadas como acciones “intolerables” aunque su impacto en la integridad física se valoró como mínimo, considerando la complexión de la implicada y la escasa incidencia de los golpes. El auto detalla que uno de los agentes realizó una reconstrucción del golpe, explicando que la actriz lo ejecutó hacia atrás con la clara intención de librarse de la sujeción, lo que provocó que impactara en el rostro de una de las agentes. La documentación judicial también señala que, tras caer al suelo, la acusada propinó patadas mientras procuraba eludir el control policial, antes de ser finalmente retenida.

Según la publicación especializada en asuntos judiciales, el episodio tuvo lugar en la madrugada del 1 de octubre de 2022 cerca de las 4:45 horas, cuando María León y sus acompañantes transitaban por la avenida de María Luisa en la ciudad de Sevilla tras una cena posterior a un rodaje. El grupo se dirigía, según la sentencia citada, “en busca de un local abierto”. Entre ellos circulaba una persona en bicicleta, que portaba un vaso con una bebida en la mano y realizó una maniobra antirreglamentaria. Los agentes detuvieron al ciclista y solicitaron que se sometiera a una prueba de alcoholemia, requiriendo la presencia de un vehículo específico para tal fin y posteriormente un furgón policial para realizar test adicionales.

El relato de hechos probados, según detalló el medio de comunicación, indica que en el transcurso de la actuación María León, a quien uno de los agentes refirió presentaba signos de embriaguez, fue requerida por los policías para que se identificara después de grabar a los funcionarios con su teléfono móvil y no portar documentación. Tras comunicarle que debía ser trasladada a dependencias policiales para proceder a su identificación, la actriz subió por voluntad propia al vehículo policial. El tribunal precisó que, durante la marcha del automóvil, Jorge S.R., uno de los acompañantes, se posicionó delante del vehículo e impidió su avance, lo que motivó que los agentes descendieran del coche, momento en que una persona no identificada abrió la puerta trasera y María León salió del automóvil.

La sentencia recogida por los informativos explica que en ese instante, los dos policías implicados persiguieron a la actriz y, al intentar sujetarla, León enfrentó la actuación policial y propinó el puñetazo a una agente, perdió el equilibrio y, al caer al suelo, también le lanzó una patada mientras la insultaba. Las palabras textuales de la acusada, reproducidas en la resolución judicial, fueron “hija de puta, zorra”.

Según informó el medio consultado, mientras que Pedro Á.M. y Jorge S.R., también detenidos aquella noche, resultaron absueltos de los cargos que enfrentaban por atentado, resistencia y desobediencia, sólo María León fue condenada. La sentencia estableció que la actriz solo cometió delitos de resistencia y lesiones leves, aplicándosele la atenuante de reparación del daño, ya que antes del juicio consignó una cantidad para compensar a la agente. Esto derivó en la imposición de dos multas que suman 5.700 euros y una indemnización adicional de 100 euros a la afectada.

El recurso presentado por los agentes solicitaba, además de penas de prisión de hasta dos años y un día y multas de hasta 90 días por distintos delitos supuestamente cometidos por la actriz, la condena de Pedro Á.M. por un delito de atentado a la autoridad y la de Jorge S.R. por desobediencia grave, alegando que este último se colocó voluntariamente delante del coche policial, impidiendo su circulación a pesar de las reiteradas órdenes. El auto de la Audiencia Provincial también rechazó estos argumentos y mantuvo la absolución de ambos.

Sobre la petición de indemnización adicional por daño moral, la Audiencia insistió en que los actos generadores de tal derecho deben estar directamente vinculados al delito juzgado, descartando la responsabilidad de la acusada en la difusión de imágenes que trascendieron públicamente. Asimismo, el escrito judicial expuso que los comportamientos a los que se vio expuesta la agente forman parte del tipo de situación inherente al ejercicio de sus funciones policiales.

De acuerdo con lo especificado por la Oficina de Comunicación del TSJA y tal como publicó la prensa, la Audiencia Provincial concluyó el proceso con la confirmación de la condena económica para María León y la desestimación definitiva de las peticiones de condena de prisión, nuevas sanciones o indemnizaciones superiores reclamadas por los agentes que intervinieron en los hechos.

Temas Relacionados

María LeónAudiencia Provincial de SevillaPolicía Local de SevillaTSJASevillaAvenida de María LuisaDelitos de resistenciaLesiones levesJuzgado de lo Penal número 12Pedro Á.MEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Defensa tacha de "irresponsable" al PP por ver "antisemitismo" en el Gobierno por rescindir contratos con Israel

La número dos de Defensa acusa a la principal fuerza opositora de lanzar acusaciones graves tras la ruptura de acuerdos con Tel Aviv, defendiendo que toda declaración y acción obedece al marco legal y los intereses de seguridad nacionales, sin motivaciones partidistas

Defensa tacha de "irresponsable" al

Los Celtics estropean el debut de Porzingis, los Pistons y los Spurs pisan el acelerador

Infobae

Junqueras asegura que no sustituirá a Rufián como portavoz de ERC en el Congreso

Oriol Junqueras descarta cambios en la portavocía de los republicanos en la Cámara Baja y respalda la continuidad de Gabriel Rufián, subrayando la necesidad de alianzas políticas amplias y defendiendo que las fuerzas progresistas decidan sus estrategias en cada territorio

Junqueras asegura que no sustituirá

El abogado de Alvise y del 'Pequeño Nicolás' abre un despacho con el que defendió al líder de Ausbanc

Yegor Varela y Luis de las Heras, reconocidos por su experiencia en procesos penales de alto perfil, se unen para liderar un bufete centrado en la protección de derechos en investigaciones judiciales controvertidas y causas con amplia repercusión mediática

El abogado de Alvise y

El temporal afecta a 73 carreteras, la mayoría de ellas en Andalucía

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Sevilla reduce

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

El plan para España de Rufián choca con los independentistas: ni ERC, ni Bildu ni el BNG apoyan renunciar a listas “provincia por provincia”

Justicia no consigue subastar un gran pesquero que intentó meter en Canarias 3.550 kilos de cocaína: sin comprador aunque solo vale 105.000 euros

El Gobierno quiere limitar el número de escopetas en manos de civiles por riesgo de “arsenales en domicilios”, pero los datos revelan que hay 21.000 armas menos

El Gobierno aplicará un informe policial para descartar amenazas en la regularización de migrantes

ECONOMÍA

La fiebre por la vivienda

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”