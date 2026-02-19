Chunta Aragonesista aclara que su cabeza de lista en los comicios del 8F fue al acto de Rufián a título personal

La relación personal entre Jorge Pueyo, cabeza de lista de Chunta Aragonesista (CHA) en las elecciones autonómicas aragonesas del 8 de febrero, y Emilio Delgado, dirigente de Más Madrid, fue uno de los motivos detrás de su presencia en un acto político encabezado por Gabriel Rufián en Madrid, según fuentes de CHA consultadas por Europa Press. Estas fuentes subrayaron que la asistencia de Pueyo al evento, realizado el miércoles, ocurrió a título personal y no como representante oficial de la formación aragonesa.

Tal como publicó Europa Press, desde la dirección de CHA se remarcó que el partido no envió formalmente a ningún miembro al acto convocado por Rufián, ni lo hará este sábado a la presentación de la reedición de la alianza de Sumar en el Gobierno. Sobre la participación de Pueyo, fuentes del partido detallaron que el vínculo personal con Delgado se forjó cuando el dirigente de Más Madrid mostró su apoyo a la candidatura de Pueyo durante el mitin central de la pasada campaña electoral autonómica.

De acuerdo con Europa Press, la formación aragonesa observa con interés los actuales movimientos para la creación de nuevos espacios de unidad entre partidos de izquierda. Este interés es compartido por Izquierda Unida (IU) en Aragón, que coincide con CHA en la importancia de debatir posibles fórmulas de colaboración. “Somos una fuerza de obediencia aragonesa, pero en las generales y europeas siempre hemos defendido una lista única de la izquierda aragonesa para garantizar la representación y ser una voz que se escuche en Madrid y Bruselas”, manifestaron desde CHA, según reportó Europa Press. La organización recalca que también en el futuro apuestan por fórmulas unitarias para que no se pierdan votos y, tras los últimos resultados electorales, considera que a CHA le corresponde liderar esa hipotética lista única “con generosidad y contando con todos”.

CHA enfatizó la necesidad de sumar a todos los partidos de la izquierda aragonesa, haciendo alusiones al intento previo de coalición para las autonómicas. El medio Europa Press indicó que la formación insiste en la conveniencia de evitar exclusiones en este tipo de procesos y trabajar en la mayor integración posible.

Por su parte, Marta Abengochea, diputada electa de IU a las Cortes de Aragón, manifestó a Europa Press su postura respecto a la activación del debate sobre alianzas dentro de la izquierda. Abengochea señaló que, si bien no existe aún una propuesta concreta, el intercambio de ideas avanzó durante el encuentro en Madrid. En palabras de la dirigente, IU siempre sostuvo la defensa de la unidad de la izquierda como un principio de identidad y un trabajo continuo, aunque la negociación de las fórmulas concretas presenta retos propios, ligados en gran parte al funcionamiento interno de las organizaciones y sus arraigos territoriales. Abengochea consideró que un acuerdo en torno a un programa mínimo de defensa de servicios públicos, oposición a privatizaciones y respaldo a la democracia sería viable: “No creo que haya problema en acordar un programa común, quizás es lo más fácil”, afirmó, citada por Europa Press. Para ella, la dificultad reside menos en cuestiones de personalismo que en la mecánica interna y las vinculaciones locales de los partidos.

La representante de IU señaló la existencia de una proporción del electorado progresista actualmente abstencionista y abogó por la promoción de políticas que brinden resultados tangibles para la ciudadanía. Definió la iniciativa por la unidad como un proceso aún en curso, en el que la elaboración de una propuesta concreta requerirá más debate y trabajo conjunto. Abengochea recordó que IU ha intentado reiteradamente impulsar la confluencia de partidos a la izquierda del PSOE para concurrir de manera conjunta a los comicios.

El exdiputado autonómico de Podemos, Andoni Corrales, expresó según Europa Press su esperanza frente a las posibilidades de nuevas fórmulas unitarias, sobre todo ante el contexto de fortaleza de la ultraderecha. En declaraciones recogidas por dicho medio, Corrales justificó la importancia de que partidos, sindicatos y sociedad civil actúen con generosidad y enfoquen los esfuerzos en responder al desafío del avance de tendencias regresivas y del recorte de derechos. Recalcó la necesidad de “tomar medidas ahora o luego nos lamentaremos”.

Corrales relató que ahora se mantendrá en la política, aunque ya ha solicitado regresar a su puesto de trabajo en la empresa SARGA y dejó clara su discrepancia con la línea actual de Podemos, partido al que considera en una situación residual en Aragón tras el “descalabro” electoral. Europa Press consignó que Corrales no mantiene contacto regular con la dirección ni estatal ni autonómica, salvo comunicaciones esporádicas, y expresó su confianza en que Rufián desempeñe un buen papel en la construcción de alianzas. “Espero que los egos se queden en casa, espero que salga bien”, señaló, aludiendo a los retos internos que enfrenta el espacio político en cuestión.

Nacho Escartín, quien fuera diputado de Podemos en el parlamento autonómico entre 2015 y 2023 y actualmente trabaja de manera autónoma y como colaborador de Ecologistas en Acción, manifestó a Europa Press que la construcción de alternativas políticas amplias no debe centralizarse en direcciones de partidos, sino surgir de las bases y de procesos de discusión colectiva. Según su visión, la presencia y el compromiso social cotidiano resultan factores clave para aportar credibilidad a cualquier iniciativa unitaria. Planteó la necesidad de crear espacios de coordinación que permitan la resolución democrática de conflictos internos y propuso la celebración de primarias abiertas para configurar las listas. Entre las prioridades programáticas para una futura candidatura conjunta, identificó el acceso a la vivienda, la reducción de listas de espera sanitarias, la mejora de la educación, la defensa contra las privatizaciones y la protección del medio ambiente, así como la garantía de derechos para toda la ciudadanía y la promoción de una sociedad pacífica y con oportunidades. Al mismo tiempo, recomendó no entrar en debates ajenos a las preocupaciones reales de la población.

La información recopilada por Europa Press muestra que, aunque no existen acuerdos cerrados ni estructuras formales en marcha, tanto CHA como IU y sectores ligados a Podemos observan con atención y cierto optimismo los debates recientes sobre posibles confluencias, revisando el papel de cada organización y valorando la necesidad de responder colectivamente al escenario político y electoral en Aragón y a nivel estatal.