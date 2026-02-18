Torres defiende la actuación de Marlaska con el DAO denunciado por violación y avisa al PP: no están para dar lecciones

Al abordar el impacto que puede tener la denuncia contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía en la confianza pública hacia el cuerpo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, subrayó la distinción entre la conducta individual y el conjunto de la institución. Según informó Europa Press, Torres afirmó que el caso involucra a una persona y no a todo el cuerpo, señalando que ninguna conducta individual, independientemente del alto cargo, debe empañar el desempeño de la Policía Nacional.

Durante una entrevista en Televisión Española, recogida por Europa Press, Torres defendió la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, respecto a la denuncia de violación presentada por una subordinada contra el exDAO. El ministro recordó que Grande Marlaska, tras conocer la gravedad de los hechos, exigió inmediatamente la dimisión del alto funcionario policial. De acuerdo con Europa Press, Torres sostuvo que el proceso judicial debe avanzar hasta sus últimas consecuencias y expresó su apoyo a la víctima.

En el transcurso de la entrevista, Torres también respondió a las críticas del Partido Popular (PP), cuyos dirigentes solicitaron la dimisión del ministro del Interior alegando que éste estaba al tanto de la denuncia y la ocultó. El titular de Política Territorial consideró que el PP no está en posición de dar lecciones, recordando la reacción del partido ante una denuncia por acoso contra el alcalde de Móstoles y la presunta intención de silenciar la acusación de una exconcejala. Europa Press detalló que Torres acusó al PP de cinismo e hipocresía, argumentando que, en ese caso, desde el Partido Popular se instó a la víctima a no hacer pública la denuncia.

Torres sostuvo que cuando se presentan hechos de tal gravedad, es imprescindible hacerlos públicos y que los responsables asuman las consecuencias legales correspondientes. El ministro declaró ante Europa Press que la conducta apropiada ante este tipo de casos fue la que tomó Marlaska de inmediato al conocerse la denuncia, añadiendo que eso hubiera debido hacer el PP en situaciones similares.

Sobre el respaldo que merece la víctima, Torres reiteró la necesidad de acompañarla en este proceso judicial. Resaltó la relevancia de no minimizar ni encubrir casos vinculados a delitos de naturaleza sexual y la importancia de una respuesta institucional diligente y contundente.

Europa Press también señaló que, según Torres, la capacidad de la sociedad para diferenciar entre comportamientos individuales y la labor global de las fuerzas policiales resulta clave para mantener la confianza pública. El ministro indicó que ese discernimiento permite valorar el compromiso mayoritario de los cuerpos de seguridad del Estado a pesar de acciones puntuales inaceptables.

En otro tramo de la entrevista, Torres abordó la tensa relación interna en el seno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en relación al saludo frío entre el presidente Pedro Sánchez y el expresidente Felipe González durante un acto conmemorativo de la Constitución de 1978. Según reportó Europa Press, Torres reconoció el distanciamiento entre González y la dirección actual del partido, trasladándose esa situación a los encuentros personales entre ambos.

Torres instó a González a reflexionar, evocando las palabras del exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, quien decía que un socialista debe alegrarse por los logros del PSOE y compartir su dolor en las derrotas. De acuerdo con Europa Press, el ministro defendió la necesidad de que todos los integrantes del partido trabajen con un objetivo común, evitando dar argumentos a sus rivales políticos mediante la exposición pública de las diferencias internas.

En sus declaraciones finales, Torres manifestó, siempre según Europa Press, que no acudiría a medios que, en su opinión, alimentan críticas al propio partido favoreciendo a la oposición. Añadió que la militancia socialista experimenta un malestar particular cuando afloran disputas internas a través de canales que refuerzan a los adversarios políticos.

El desarrollo del caso contra el exDAO de la Policía y la implicación de las fuerzas políticas en la gestión de denuncias ha reabierto la discusión sobre los procedimientos institucionales ante acusaciones de gravedad y el papel de la transparencia y la responsabilidad política. Europa Press puntualizó a lo largo de su cobertura las posturas enfrentadas de los partidos implicados y la relevancia de la respuesta del ministro Marlaska frente a la acusación a un alto mando policial.