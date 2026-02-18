Sumar defiende que sea "la gente" y no los "aparatos" quien elija al líder del nuevo proyecto de la izquierda

La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha apostado este miércoles por que sea "la gente" quien decida al próximo líder del nuevo proyecto de izquierdas que presentará este sábado junto a Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes. Y pide que no sean "otras estructuras o aparatos" que "se han quedado viejos" las que decidan el candidato.

Hernández ha rechazado afrontar ese debate ahora en declaraciones a 'La Mirada Crítica' en Telecinco, recogidas por Europa Press, y ha insistido en que los partidos progresistas no tiene que decidir "la cara" que se "ponga al frente" de este nuevo espacio político.

También ha añadido que Sumar está "en el debate" y tomará parte de la decisión, "pero es la gente, es la ciudadanía la que ahora tiene la palabra, la que ahora tiene que hablar y la que de alguna manera tiene que construir los liderazgos", ha asegurado la dirigente de Sumar.

Esta postura contrasta con la expresada por el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, quien apostó por que se llegue a un acuerdo para elegir a un candidato que encabece el nuevo proyecto de los partidos comunistas y si eso no ocurre, entonces que se celebren primarias.