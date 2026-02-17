Espana agencias

La fiscal superior de Andalucía asegura que tiene "empeño" en que "no se dilate" la causa de Adamuz

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha manifestado este martes que la causa judicial sobre el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ha causado 46 fallecidos y más de 120 heridos y que este miércoles cumple un mes, va a ser "larga y compleja", pero ha asegurado que "se está trabajando y la Fiscalía tiene un empeño absoluto en que no se dilate y en que se investigue todo".

Así lo ha declarado la fiscal a los medios en Sevilla, antes de presidir la reunión de la Junta de Fiscales Jefes Provinciales y de Área, al tiempo que ha comentado que cuando visitó el centro de identificación de los cadáveres tras la tragedia expuso que "aunque era una pena que los familiares siguieran una noche más de angustia, esperando a ver qué ocurría", era "muy importante que se hiciera bien, porque hubo un problema en el accidente de Santiago de Compostela con el tema de las identificaciones", en el año 2013.

En este sentido, ha explicado que ella advirtió de que, "por favor, que aunque fuera más lento, pero que las identificaciones se hicieran con todas las garantías, como así se han hecho y ha sido muy rápido, muy eficaz y ha tenido muy buen resultado".

Entretanto, ha remarcado que "el accidente de Adamuz es una investigación muy compleja y cada día no se pueden ir diciendo las diligencias que se van practicando, pero efectivamente es un trabajo muy intenso, que está coordinando" el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón.

Además, Tárrago ha detallado que hace unos días, en la jura de jueces en Granada, tuvo una reunión con la nueva jueza que iba como titular al Juzgado de Montoro y le estuvo exponiendo "la disponibilidad y el apoyo de la Fiscalía", a la vez que ha recordado que "hay tres fiscales, uno como titular del asunto y otros dos fiscales de apoyo".

PETICIONES DE LA FISCALÍA

Al respecto, la fiscal ha destacado que "cada día van surgiendo diligencias nuevas", precisando que la Fiscalía ha pedido que se le explique "cómo se va a realizar la apertura" de las cajas negras de los trenes, que se digan "las garantías" y que veía "más oportuno que se efectuara por el órgano judicial que está realizando la investigación".

En este caso, han pedido que "aparte del informe, que es lo que ahora está sobre la mesa para resolver, los informes que está realizando la Comisión de Investigación, que haya unos peritos profesionales y especializados en la materia de este accidente en concreto para que sean unos ingenieros de camino y que hagan también un informe para aportarlo a la causa".

