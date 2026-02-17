Espana agencias

A juicio un hombre por intentar matar a su cuñado con una motosierra en Peñamellera Alta (Asturias)

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado ocho años de prisión y trece de alejamiento para un procesado por intentar matar a su cuñado con una motosierra en Peñamellera Alta en 2024. La vista oral está señalada este miércoles, 18 de febrero, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.30 horas.

Según ha relatado el Ministerio Fiscal en nota de prensa, el procesado mantiene una "relación de enemistad" con su cuñado. De hecho, fue condenado en sentencia firme en julio de 2024 por dos delitos de amenazas graves con una motosierra, uno cometido contra el cuñado y otro contra la hermana del acusado.

La Fiscalía sostiene que, sobre las ocho de la tarde del 24 de agosto de 2024, el procesado cogió una motosierra de su vivienda y tras comprobar que funcionaba correctamente, se subió con ella en su coche y condujo a gran velocidad hasta un camino agrario donde estaba su cuñado a bordo de otro vehículo. Al llegar allí, le cerró el paso, se bajó del turismo, cogió la motosierra y se dirigió hacia él, que también se había apeado de su coche.

En ese momento, el procesado arrancó la motosierra y, al tiempo que decía "te voy a trocear", asestó a la víctima un corte vertical (de arriba hacia abajo) que le alcanzó la zona derecha del cuello, el tórax y la extremidad superior derecha. La agresión le provocó heridas profundas, también en la vena yugular externa.

El afectado echó a correr hasta llegar a un bar (unos 200 metros), donde otras personas le socorrieron taponándole la herida y llamaron al 112, evitando así su muerte. Una vez cometidos estos hechos, el procesado estuvo en paradero desconocido hasta las siete de la mañana del día 25, momento en que fue detenido en las proximidades de su domicilio, con lesiones en la comisura del ojo derecho y restos de una sustancia roja en el rostro y los brazos, lesiones que, según el relato de la Fiscalía, "no ha quedado probado" que le provocara el cuñado, "tal y como él relató".

El procesado permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza por estos hechos desde el 27 de agosto de 2024. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa

