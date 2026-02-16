Sandro Tonali: "Mi relación con Eddie Howe es perfecta"

Londres, 16 feb (EFE).- Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, remarcó que su relación con Eddie Howe, técnico de las 'Urracas', "es perfecta", después de los rumores que le vincularon con el Arsenal durante el cierre del mercado invernal.

"Después del segundo gol fui a celebrarlo con Eddie porque en las últimas semanas se ha hablado mucho de nuestra relación, pero trabajamos juntos cada día y nuestra relación es perfecta. Tratamos de hacer lo mejor para el equipo en cada partido", explicó Tonalli tras marcar dos goles ante el Aston Villa en la FA Cup para conseguir la clasificación a octavos de final.

Las especulaciones surgieron en el último día del mercado de invierno, cuando distintos medios apuntaron a un supuesto interés del Arsenal, líder de la Premier League, por el internacional italiano para cubrir la lesión de Mikel Merino, que pasará por quirófano por la fractura en el pie por la que peligra el resto de temporada.

El centrocampista llegó a St James’ Park en 2023 procedente del Milan con un contrato de cinco años y, tras cumplir una sanción de diez meses por apuestas deportivas, firmó una ampliación de un año más como muestra de agradecimiento por el apoyo recibido durante ese periodo, aunque su agente, Giuseppe Riso, dejó la puerta abierta a una posible salida en verano dependiendo de cómo termine la temporada.

"Evaluaremos y decidiremos que hacer en el verano. Primero tenemos que ver como termina la temporada y luego decidiremos que hacer", afirmó su agente. EFE