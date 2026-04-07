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La Policía Nacional explica las claves para no ser víctima de sextorsión: “Nunca pagues, seguirán pidiendo dinero”

Las redes sociales se han convertido en escenario de extorsiones mediante perfiles falsos y amenazas con imágenes íntimas

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La colaboración ciudadana y la denuncia son fundamentales para que las autoridades puedan investigar
La Policía Nacional explica las claves para no ser víctima de sextorsión a través de sus redes sociales (@policia)

En los últimos años, el uso de redes sociales ha experimentado un crecimiento constante, trayendo consigo nuevos riesgos para los usuarios, entre ellos la sextorsión. Este delito se define por la utilización de imágenes o vídeos íntimos obtenidos de forma fraudulenta, con el objetivo de chantajear a la víctima y obtener un beneficio económico.

Las plataformas digitales, especialmente aquellas que permiten la interacción entre desconocidos, se han convertido en uno de los principales escenarios donde operan los extorsionadores. Las autoridades advierten sobre la necesidad de extremar las precauciones y de estar atentos a los signos de posibles intentos de fraude, ya que los delincuentes adaptan sus métodos para engañar a personas de todas las edades.

Los intentos de sextorsión en redes sociales pueden iniciar de manera inadvertida a través de solicitudes de amistad desde perfiles sin publicaciones o con actividad reciente y sospechosa. Según explica la Policía Nacional, tras un primer contacto, los agresores suelen dirigir la conversación hacia temas sexuales para obtener imágenes íntimas de sus víctimas.

“Empezarán por preguntas abiertas guiando la conversación hacia temática sexual, y es ahí cuando nos enviarán imágenes de contenido íntimo, supuestamente propias, para acto seguido solicitarte fotos o vídeos sexuales tuyos”, añaden las autoridades.

El chantaje tras las imágenes

En estos casos, la extorsión comienza una vez logrado el envío del material solicitado: “Graban la pantalla del teléfono con otro móvil y comienza la extorsión. Te envían grabaciones que han hecho del contenido que has enviado”, alerta la Policía Nacional.

A partir de ahí, los responsables de la estafa normalmente exigen dinero a través de aplicaciones como Bizum, bajo la amenaza de compartir las grabaciones con los contactos de la víctima: “Te piden dinero vía Bizum si no quieres que difundan tus imágenes a tus contactos”, advierte la Policía Nacional.

Los intentos de sextorsión en redes sociales pueden iniciar de manera inadvertida a través de solicitudes de amistad desde perfiles sin publicaciones o con actividad reciente y sospechosa Foto: (Patrick Pleul/dpa)
Los intentos de sextorsión en redes sociales pueden iniciar de manera inadvertida a través de solicitudes de amistad desde perfiles sin publicaciones o con actividad reciente y sospechosa Foto: (Patrick Pleul/dpa)

El procedimiento de los extorsionadores suele implicar la creación de perfiles falsos, que pueden utilizar fotografías robadas o generadas por inteligencia artificial para dar mayor credibilidad a la estafa. Una vez que establecen contacto, buscan generar confianza rápidamente, recurriendo a estrategias de manipulación emocional y promesas de confidencialidad.

Los ciberdelincuentes aprovechan la vulnerabilidad de la víctima y la inmediatez de las redes sociales para ejercer presión psicológica, acelerando el intercambio de imágenes íntimas. Las consecuencias de este delito pueden ser graves, ya que la difusión de imágenes privadas afecta la privacidad y el bienestar emocional de la víctima.

Prevenir y denunciar, claves ante la sextorsión

La Policía Nacional recuerda que este tipo de extorsión no solo implica un perjuicio económico, sino que puede derivar en graves daños psicológicos y sociales. Por ello, insiste en la importancia de tomar medidas preventivas y de actuar con rapidez ante cualquier intento de chantaje.

Para evitar ser víctima de este delito, las recomendaciones oficiales incluyen: “Nunca pagues. Seguirán exigiéndote dinero una y otra vez. No envíes imágenes de contenido sexual por redes sociales si desconoces la identidad de la otra persona. No sigas la conversación, guarda las pruebas y denúncialo”, aconseja la Policía Nacional.

La Policía Nacional difunde un nuevo vídeo con consejos para el ciudadano, esta vez frente a las estafas.

La colaboración ciudadana y la denuncia son fundamentales para que las autoridades puedan investigar estos hechos y localizar a los responsables. La Policía Nacional dispone de canales específicos para recibir información y prestar apoyo a las víctimas, quienes pueden acudir a sus dependencias o utilizar los servicios digitales puestos a disposición para denunciar este tipo de delitos.

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