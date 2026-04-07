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Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Además del valor promedio de las gasolinas en España, consulta los precios más baratos

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El costo de los combustibles cambian todos los días (Infobae)
El costo de los combustibles cambian todos los días (Infobae)

Antes de llenar el depósito de tu vehículo, mira cuáles son el precio de los principales combustibles en distitnas ciudades de España este 7 de abril registrados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo: 1,739 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,129 euros el litro

Precio mínimo: 1,713 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,789 euros el litro

Precio mínimo: 1,399 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,849 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo: 1,639 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,139 euros el litro

Precio mínimo: 1,799 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,319 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,839 euros el litro

Precio mínimo: 1,579 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 2,035 euros el litro

Precio mínimo: 1,749 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,125 euros el litro

Precio mínimo: 1,909 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,728 euros el litro

Precio mínimo: 1,429 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,809 euros el litro

Precio mínimo: 1,699 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 2,045 euros el litro

Precio mínimo: 1,679 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,135 euros el litro

Precio mínimo: 1,76 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,659 euros el litro

Precio mínimo: 1,409 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,639 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 2,039 euros el litro

Precio mínimo: 1,705 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,125 euros el litro

Precio mínimo: 1,799 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,429 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,595 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 2,036 euros el litro

Precio mínimo: 1,789 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,069 euros el litro

Precio mínimo: 1,949 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,719 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,779 euros el litro

Precio mínimo: 1,689 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de la gasolina cambia todos los días (Reuters)
El precio de la gasolina cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

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