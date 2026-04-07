España

Una mujer invierte 210.000 euros en la ampliación de su casa y el ayuntamiento le obliga a derribarla por falta de permisos

La familia afectada sostiene que, de ejecutarse la orden municipal, perdería espacios imprescindibles y se vería obligada a abandonar el inmueble por falta de habitabilidad

Guardar
Imagen de archivo de una familia en el condado de Lancashire , Inglaterra. (REUTERS/Hannah McKay)
Imagen de archivo de una familia en el condado de Lancashire , Inglaterra. (REUTERS/Hannah McKay)

Después de invertir 210.000 euros en ampliar su casa, una madre de cuatro hijos podría perder su vivienda porque el Ayuntamiento le ordenó demolerla. La historia la publica el medio británico Daily Mail, que relata que el consistorio de Aughton, un pequeño pueblo de Inglaterra, ha fijado como fecha límite el 24 de abril de 2026 para que la estructura sea eliminada por completo, alegando que la dueña de la vivienda no presentó la licencia de obra ni un estudio sobre el impacto negativo sobre el entorno.

La disputa gira en torno a una nueva edificación de dos plantas, finalizada en diciembre de 2022, que sustituye a un antiguo invernadero. La obra alberga ahora la cocina principal, el único sistema de calefacción y un dormitorio compartido por dos de los hijos de esta mujer. De ejecutarse la orden municipal, la familia perdería espacios imprescindibles y se vería obligada a abandonar el inmueble por falta de habitabilidad.

La propietaria, residente en esta localidad desde hace casi dos décadas, declaró al medio británico que el constructor le aseguró —erróneamente según el consistorio— que no era necesario solicitar permiso urbanístico para reemplazar el invernadero por la ampliación.

Sin embargo, el Consejo del Condado de Lancashire mantuvo que la nueva edificación no respetaba la estética de las viviendas del entorno y que no cabía recurso posible tras el pronunciamiento desfavorable de la inspección urbanística. La administración insistió además en que ofreció asesoramiento y alternativas, aunque concluyó que la ejecución de la orden es ya legalmente ineludible.

La ampliación provocaba un perjuicio en la estética de la zona

El proceso administrativo estuvo marcado por un cruce de alegaciones entre la familia afectada y los representantes municipales. El Planning Inspectorate ya resolvió el pasado mes de octubre que la ampliación provocaba un perjuicio en el “carácter y el aspecto de la vivienda original y de la zona”, desestimando las propuestas alternativas planteadas por la propietaria y confirmando la negativa a conceder el permiso de obra. En palabras de la inspectora KA Taylor, citada por este medio, las alternativas que presentó la recurrente “no justificaron la concesión de una autorización urbanística”.

Frente a la postura oficial, Suzie defendió que la ampliación respetó el diseño del resto de la vivienda y no afectaba a la privacidad ni a la estética de los inmuebles colindantes, al estar su casa orientada hacia campos abiertos. Para demostrarlo, aportó comparativas fotográficas donde el antiguo invernadero, que estuvo en pie durante 17 años, aparentaba mayor tamaño que la construcción objeto de litigio. Sin embargo, el plazo para recurrir la decisión judicial expiró en diciembre de 2025, y la administración local advirtió que la demolición debe estar materializada para el 24 de abril de 2026.

En la actualidad, la mujer comentó que desconoce qué sucederá si no puede costear la demolición antes de la fecha impuesta. Expresó a los medios locales su temor a que la ejecución conlleve el desalojo inmediato y deja claro que, si se lleva a cabo, su familia “quedará literalmente sin hogar”.

Temas Relacionados

UrbanismoInglaterraEspaña-InternacionalEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ainhoa Vila, psicóloga: “Sigues con personas que te hacen daño porque hay una parte de ti que todavía espera un cambio”

La experta explica qué hay detrás de la dificultad de alejarse de una relación dañina

Ainhoa Vila, psicóloga: “Sigues con personas que te hacen daño porque hay una parte de ti que todavía espera un cambio”

Cerca de 13.000 extranjeros tuvieron problemas para acceder a la sanidad pública: las mujeres latinas son las principales afectadas

La ONG Médicos del Mundo denuncia en el Día Mundial de la Salud las barreras sanitarias que sufre la población migrante en España

Cerca de 13.000 extranjeros tuvieron problemas para acceder a la sanidad pública: las mujeres latinas son las principales afectadas

El hijo de Norma Duval, llamado a declarar contra la expareja de su madre, Matthias Kühn, por presunta ocultación de bienes

Marc Iván Ostarcevic declarará el 21 de mayo en Palma en el marco de la investigación sobre presunta ocultación de bienes por parte del empresario alemán.

El hijo de Norma Duval, llamado a declarar contra la expareja de su madre, Matthias Kühn, por presunta ocultación de bienes

Noruega se “impacienta” con el narcotráfico: señala a Málaga como punto de entrada del cannabis y asegura que cerca de 20 fugados están en Marruecos

El servicio de investigación, Kripos, pide al Ministerio de Justicia mayor cooperación con las autoridades marroquíes

Noruega se “impacienta” con el narcotráfico: señala a Málaga como punto de entrada del cannabis y asegura que cerca de 20 fugados están en Marruecos

La leyenda de las cuevas escondidas bajo el suelo de Londres: 80 kilómetros de la capital hasta Brighton

Los historiadores llevan décadas investigando el subsuelo londinense y desmitiendo mitos

La leyenda de las cuevas escondidas bajo el suelo de Londres: 80 kilómetros de la capital hasta Brighton
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hospital público madrileño que da servicio a 264.000 pacientes quiere que un centro privado le haga los diagnósticos de las resonancias y TAC que realiza

Un hospital público madrileño que da servicio a 264.000 pacientes quiere que un centro privado le haga los diagnósticos de las resonancias y TAC que realiza

La Policía Nacional explica las claves para no ser víctima de sextorsión: “Nunca pagues, seguirán pidiendo dinero”

Una subida salarial trastoca las cuentas de Patrimonio Nacional y anula los contratos para proteger el Valle de Cuelgamuros y la residencia de La Mareta donde veranea Sánchez

Las claves el juicio del ‘caso Koldo’ que sentará a Ábalos en el banquillo: compra de mascarillas, contrataciones irregulares y una presunta organización criminal

La Semana Santa se salda con 27 fallecidos en 27 accidentes en carreteras interurbanas: la cifra es la misma que la del año pasado

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes hijos, tu esposa no puede heredar todo aunque quieras”

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes hijos, tu esposa no puede heredar todo aunque quieras”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cada vez hay más puestos de trabajo en la construcción y los salarios están por encima de la media en España

Fuma cannabis en el trabajo, la empresa lo despide y exige una indemnización: “Es chocolate”

Estos son todos los descansos retribuidos por el Estatuto de los Trabajadores

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”