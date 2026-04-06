El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

Oscar, exdelantero del Chelsea (AP Photo/Christophe Ena, file)

En el mundo del fútbol hay miles de historias, pero la de Oscar, exdelantero del Chelsea, no pasa inadvertida. El jugador brasileño llegó a ser una pieza clave en el plantel del Chelsea y más tarde en el Shanghái SIPG de China, para después volver a Brasil e incorporarse al Sao Paulo. Sin embargo, tras acumular una fortuna estimada en 175 millones de euros, decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte, en la que incluso llegó a sentir cómo abandonaba su cuerpo. Fue entonces, tras sufrir un paro cardíaco, cuando decidió poner fin a su carrera profesional.

El episodio que desencadenó en la retirada de Oscar ocurrió en noviembre de 2025, durante un entrenamiento con el Sao Paulo. El centrocampista sufrió un síncope vasovagal, un trastorno que provoca una pérdida temporal del conocimiento causada por una disminución repentina de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Oscar relató lo sucedido en una entrevista con O Globo: “Mi corazón se detuvo durante dos minutos y medio, fue un shock”. El futbolista detalló que las consecuencias físicas y emocionales de aquel momento resultaron determinantes en su decisión de poner fin a su carrera profesional.

Tras este desvanecimiento, Oscar fue sometido a reanimación cardiopulmonar durante más de dos minutos. “Me hicieron la prueba, me desmayé, me bajó la presión y se me paró el corazón”, detalló el exjugador, quien hasta entonces tenía contrato vigente con el Sao Paulo hasta 2027. Oscar reconoció que, desde el incidente, no dejó de pensar en la posibilidad de retirarse del fútbol. El temor por su salud y el impacto del episodio lo llevaron a reflexionar sobre su futuro, hasta que finalmente optó por anunciar su retirada oficial a pesar de los dos años de contrato restantes.

El exjugador del Chelsea Oscar (Foto AP/Frank Augstein)

En su mensaje de despedida, Oscar lamentó la situación que lo llevó a tomar la decisión de abandonar la competición, aunque subrayó que se trató de una medida necesaria. “Quería jugar más. Creo que tenía tanto fútbol como edad para seguir jugando, pero, por desgracia, ha pasado esto. Ahora me voy a retirar. Pongo fin a una carrera que me ha llevado por muchos lugares, prácticamente por todo el mundo”, afirmó el brasileño.

Oscar fue internacional con la selección brasileña en 48 ocasiones, participando en grandes citas como Juegos Olímpicos y Copas del Mundo. En total, disputó 556 partidos como profesional, en los que consiguió 136 goles y repartió 203 asistencias. Su carrera se caracterizó por una notable capacidad de adaptación, logrando títulos y reconocimiento en ligas de Brasil, Inglaterra y China.

La experiencia de Oscar con la muerte

Al recordar el episodio vivido en el entrenamiento, Oscar profundizó en las sensaciones que experimentó durante la pérdida de conciencia. “Solo recuerdo haberme desmayado, nada más”, explicó. El exfutbolista también compartió una vivencia personal que lo marcó profundamente: “Todo el mundo dice que cuando estás a punto de morir, abandonas tu cuerpo. Tuve sensaciones así. Estás inconsciente, estás en un sueño muy bonito. Es muy rápido, podía ver a mi hijo diciéndome: ¡Vuelve, papá!”, relató el medallista olímpico en Londres 2012.

El futbolista que se retiró debido a las lesiones y se hizo millonario ganando la lotería.

El caso de Oscar pone en primer plano la importancia de la salud y los riesgos a los que se enfrentan los deportistas de élite. El propio futbolista reconoció que, tras aquel episodio, hablar del tema le resulta muy difícil. “Hoy puedo hablar mejor de ello; antes me emocionaba”, aseguró. La decisión de dejar el fútbol, aunque dolorosa, fue tomada tras valorar su bienestar personal y familiar por encima de cualquier objetivo deportivo. Así, Oscar cierra un ciclo que lo llevó a competir al más alto nivel en varios continentes, dejando una huella en la historia reciente del fútbol brasileño e internacional.