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Merlier y Philipsen pulso de alta velocidad en el G.P Escalda

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Redacción deportes, 7 abr (EFE).- La 114 edición del G.P Escalda que se disputa este miércoles entre Terneuze y Schoten con un recorrido llano de 205 km, propone una cita de alta velocidad para los habituales ganadores, los esprinters, entre los que destacan los belgas Tim Merlier y Jasper Philipsen, grandes favoritos.

Los hombres bala del pelotón vivirán su fiesta en una edición especial, ya que se celebra el centenario de la clásica a Schoten, ciudad conquistada en las dos últimas temporadas por Merlier (Soudal), que pretende igualar en el palmarés las 3 dianas del británico Mark Cavendish, aunque aún lejos de las 5 del plusmarquista alemán Marcel Kittel, quien tiene 5.

También con 2 triunfos sobresale Philipsen (Alpecin), reciente vencedor de la Nokere Koerse y En los Campos de Flandes, ex Gante Wevelgem. Su estado de forma le convierte en favorito ante un rival lastrado por lesiones recientes.

La competencia vendrá con hombres como Fabio Jakobsen (Picnic PostNL) otro bicampeón, por tanto aspirante al triplete, aunque arrastre una sequía de victorias desde 2024. Por su parte Unibet Rose Rockets alineará Dylan Groenewegen.

También figuran en la lista de inscritos varios ciclistas rápidos, como Jordi Meeus (Red Bull Bora), Milan Fretin (Cofidis), Milan Menten y Steffen De Schuytteneer (Lotto Intermarché), y Tom Crabbe (Team Flanders - Baloise).

El ciclismo español estará representado por el Burgos Burpellet BH, que tratará, como hiciera en el reciente Tour de Flandes, asumir protagonismo en las escapadas iniciales. En el Lidl Trek saldrá Héctor Álvarez, de 19 años, cuarto en el Mundial sub'23 y bronce en el Europeo.

Terneuzen lanzará la prueba que consta de 202 km y apenas 35 metros de desnivel. Tras la salida los equipos tendrán en cuenta si el viento puede influir durante la primera mitad de la carrera por Zelanda. Tras unos 75 km, los corredores cruzarán la frontera con Bélgica en Essen.

A continuación, se dirigirán hacia los adoquines de la Broekstraat antes de que el pelotón haga su primera aparición en la meta de Schoten, donde a los corredores les esperan tres vueltas locales de 17 km, cada una con un paso por la Broekstraat.

. 2025. Tim Merlier (BEL)

. 2024. Tim Merlier (BEL)

. 2023. Jasper Philipsen (BEL)

. 2022. Alexander Kristoff (NOR)

. 2021. Jasper Philipsen (NOR).

En la prueba femenina se disputa la 6a edición del G.P Escalda con un recorrido de 131 km que tendrá a Schoten como escenario de la salida y la llegada. No estará presente la mejor velocistas del pelotón, la neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx), cuádruple vencedora.

Su compatriota Charlotte Kool (Fenix), ganadora de la Omloop, pretende estrenarse en la prueba después de haber sido segunda en las últimas tres ediciones. Tendrá rivales de mucha entidad, como la italiana Chiara Consonni (Canyon), subcampeona en 2022 y tercera en 2023 y 2025.

Además la sorpresa podría llegar de parte de la irlandesa Lara Gillespie (UAE), ganadora de Le Samyn. El Team Visma cuenta con Martina Fidanza, tercera en 2024, y Nienke Veenhoven. Rachele Barbieri (Picnic PostNL) también sabe lo que es subir al podio del G.P Escalda. La velocista italiana terminó tercera en 2022.

El ciclismo español estará representado por el Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, que contará en sus filas con Idoia Eraso.

. 2025. Elisa Balsamo (ITA)

. 2024. Lorena Wiebes (PSB)

. 2023. Lorena Wiebes (PSB)

. 2022. Lorena Wiebes (PSB). EFE

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