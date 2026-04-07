El hijo de Norma Duval, llamado a declarar contra la expareja de su madre, Matthias Kühn, por presunta ocultación de bienes

Norma Duval y Matthias Kühn en una imagen de archivo. (Europa Press)

El próximo 21 de mayo, Marc Iván Ostarcevic, hijo de la reconocida vedette Norma Duval, deberá comparecer ante la justicia en Palma para prestar declaración en un procedimiento relacionado con presuntas irregularidades financieras de la expareja de su madre, Matthias Kühn. Su testimonio llega tras la suspensión de una citación inicial a petición de la defensa de Kühn, quien está siendo investigado por posibles maniobras de ocultación de bienes ante Hacienda y representado por el abogado Jaime Campaner.

Aunque se trata de un trámite formal dentro de un proceso que ya se ha prolongado durante meses, su comparecencia aporta un nuevo eslabón a la investigación, que gira en torno a la presunta ocultación de bienes a Hacienda.

Marc Iván Ostarcevic acude al tanatorio de su primo, Juan Carlos Rojas. (Antonio Gutiérrez / Europa Press)

La expectación crece porque Marc Iván desempeñó un papel relevante en el entramado empresarial que ahora examinan los tribunales.

Una pieza más en la investigación contra Matthias Kühn

La declaración del hijo de Norma Duval se enmarca dentro del procedimiento abierto contra Matthias Kühn, investigado por supuestas maniobras para ocultar parte de una indemnización millonaria a la Agencia Tributaria. El foco de la investigación está en la sociedad Birdie Son Vida, que recibió 96 millones de euros como resultado de un litigio relacionado con la urbanización Muleta II, en el Port de Sóller.

Normal Duval, Matthias Kühn, los hijos de Norma, Yelko, Marc y Christian Ostarcevic; y sus sobrinas, Andrea y Paula Paredes, en la ceremonia de entrega del premio Mallorquina del Verano a 6 de Julio de 2021. (Raúl Terrel / Europa Press)

Durante un tiempo, Marc Iván Ostarcevic figuró como administrador de esta sociedad, lo que ha despertado el interés de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares. Las pesquisas tratan de esclarecer si su participación tuvo relación con operaciones destinadas a mantener fuera del alcance del fisco parte de esos fondos. No obstante, las fuentes jurídicas subrayan que su citación responde a un trámite técnico dentro de la causa y no implica necesariamente una imputación directa.

El procedimiento también ha examinado el complejo entramado societario de Kühn. Birdie Son Vida inicialmente pertenecía a Balearic Management Investments, otra empresa del grupo que estuvo en concurso de acreedores en 2019. Posteriormente, Organización Flamenca 2019 adquirió la sociedad por apenas 200.000 euros, pese a contar con derechos sobre la indemnización millonaria. Al frente de esta nueva estructura se situaron los hijos de Kühn, Marc y Nico, quienes ya habían comparecido ante el juez y optaron por no responder preguntas. La declaración de Marc Ostarcevic ahora permitirá completar el rompecabezas de estas operaciones.

Pagos y deudas pendientes

Mientras avanza la investigación, la defensa de Kühn ha realizado pagos millonarios a Hacienda: 14 millones en febrero de este año para cubrir la deuda principal, a los que se suman otros 15 millones abonados anteriormente para saldar deuda e intereses. Sin embargo, la Agencia Tributaria mantiene que quedan pendientes cerca de diez millones derivados de nuevas operaciones detectadas. La defensa argumenta que estas cantidades no son exigibles, ya que el empresario estaba bajo administración concursal.

Normal Duval celebra su 62 cumpleaños con Matthias Kühn, sus hijos Marc y Christian Ostarcevic; y sus sobrinas, Andrea y Paula Paredes. (Europa Press Reportajes / Europa Press)

Norma Duval, incluida como partícipe a título lucrativo, no ha sido citada ni ha tenido un papel activo en el procedimiento. Su relación con Kühn aporta un componente mediático adicional, aunque de momento su situación procesal no ha avanzado.

La comparecencia de Marc Iván Ostarcevic el próximo 21 de mayo constituye un paso más en un procedimiento que continúa abierto y que gira en torno a operaciones societarias de gran complejidad y alto impacto económico. A pesar de los pagos efectuados y de las declaraciones previas, aún queda por esclarecer si existió o no una estrategia por parte del ex de Norma Duval para ocultar parte de los fondos de la indemnización.