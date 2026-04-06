El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

El piloto español Fernando Alonso (Europa Press)

El inicio de la temporada para Fernando Alonso junto a Aston Martin está siendo una experiencia difícil para el piloto asturiano, quien en reiteradas ocasiones ha expresado públicamente su descontento con el rendimiento del monoplaza y, en particular, con las vibraciones del motor Honda que utiliza la escudería británica. Estas manifestaciones de Alonso no han sido bien recibidas por todos en el entorno de la Fórmula 1, y entre las voces críticas se encuentra la del expiloto italiano Riccardo Patrese.

Patrese, quien cuenta con una amplia experiencia en el automovilismo, no ha dudado en expresar su desacuerdo con la forma en la que Fernando Alonso ha gestionado la situación. En una entrevista, el italiano destacó: “Alonso es uno de los mejores de Fórmula 1 de la historia, pero no me gusta la forma en que ha criticado al equipo. Si eres un piloto profesional, conduces y te callas, e intentas mejorar el proyecto”. De este modo, Patrese reconoce la calidad y la trayectoria del piloto español, pero considera que sus declaraciones públicas sobre los problemas del equipo no son apropiadas. Desde su punto de vista, un piloto debe centrarse en su trabajo dentro de la pista y contribuir de manera constructiva al desarrollo del proyecto, evitando exponer las dificultades de la escudería ante la prensa y el público.

La crítica de Patrese no se limita únicamente a la etapa actual de Alonso en Aston Martin. El expiloto italiano recordó que este tipo de actitudes han sido una constante a lo largo de la carrera del bicampeón mundial, especialmente durante su paso por McLaren. “Es una estupidez criticar a la gente con la que trabajas. Lo ha hecho en el pasado y lo está volviendo a hacer”, afirmó Patrese, quien remarcó que esta tendencia de señalar a sus compañeros y equipos ha sido una característica repetida en la trayectoria de Alonso.

El piloto español Fernando Alonso (Europa Press)

No obstante, Patrese también ha mostrado comprensión hacia algunas de las quejas del piloto español, sobre todo en lo que respecta a las complicaciones técnicas que está experimentando Aston Martin con el motor Honda. “Alonso tiene razón, porque en el vídeo se ve que es imposible mantener las manos en el volante. La situación no es buena. Pero es bicampeón del mundo y todo el mundo reconoce que es un piloto muy bueno”. Estas palabras reflejan el reconocimiento por parte del expiloto italiano de que los problemas existen y son evidentes, como ha quedado demostrado en imágenes donde se observa la dificultad para controlar el volante debido a las vibraciones. Patrese admite que la situación técnica del equipo no es la ideal, aunque insiste en que la manera de abordarla debería ser diferente y más enfocada en el trabajo interno.

Las mejoras de Aston Martin

A pesar de la tensión generada por las declaraciones de Fernando Alonso y la preocupación por el rendimiento del monoplaza, Patrese no pierde la esperanza en que Aston Martin logre revertir su situación actual. El expiloto considera que el equipo tiene potencial para mejorar y superar las dificultades que enfrenta en este inicio de temporada. Según su perspectiva, la clave está en la capacidad de la escudería para trabajar en conjunto y buscar soluciones, dejando de lado las críticas públicas y apostando por la cooperación entre todos los integrantes del equipo.

El monoplaza del equipo tiene grandes defectos y las vibraciones generan problemas para los pilotos

Mientras avanza la temporada, la atención permanece sobre el ambiente en Aston Martin y la evolución del rendimiento del monoplaza. Tanto los seguidores de la Fórmula 1 como los especialistas del sector estarán pendientes de la capacidad de reacción del equipo y de la forma en que Fernando Alonso gestione su relación con la escudería tras este inicio complicado. Las palabras de Riccardo Patrese, que combinan crítica y reconocimiento, resumen el sentir de una parte del paddock respecto a la situación actual del piloto español y su equipo.