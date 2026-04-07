Noruega se “impacienta” con el narcotráfico: señala a Málaga como punto de entrada del cannabis y asegura que cerca de 20 fugados están en Marruecos

Archivo. Más de diez toneladas de resina de hachís incautadas cerca de Agadir, Marruecos (DGSN)

Las autoridades noruegas buscan desde hace años una vía efectiva para actuar contra los cabecillas del narcotráfico que operan entre Noruega y Marruecos. La presión sobre el Ministerio de Justicia aumenta, ya que el Servicio Noruego de Investigación Criminal (Kripos) insiste en la necesidad de un acuerdo que permita perseguir judicialmente a estos fugitivos. “Observamos el aumento de la delincuencia al mismo tiempo que nos encontramos inmersos en ese proceso, por lo que, empezamos a impacientarnos”, afirma la abogada policial Nora Pedersen en declaraciones a VG.

Kripos ha identificado a cerca de 20 noruegos de origen marroquí vinculados a redes de tráfico de drogas, actualmente refugiados en Marruecos. Desde 2022, la policía ha pedido formalmente al Ministerio de Justicia que avance en las negociaciones con Rabat. La jefa de Kripos, Kristin Kvigne, sostiene que plantearon “la cuestión de un acuerdo formal con Marruecos al Ministerio de Justicia hace ya bastante tiempo” y siguen esperando “una pronta aclaración”.

El último informe noruego de ‘Evaluación nacional de amenazas’ menciona a la Mocro Maffia como uno de los principales peligros del país, y el de mayor relevancia en lo referente al narcotráfico. En este mismo documento señala que la provincia de Málaga “actúa como el punto estratégico que conecta las redes marroquíes y europeas, incluyendo una parte importante de la distribución de cannabis en Europa”.

Camuflado detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones, el túnel tenía tres niveles: pozo de descenso, una cámara intermedia para almacenar los fardos y una línea final hacia Marruecos (Policía Nacional)

Cooperación “insuficiente” contra el narcotráfico

En noviembre pasado, se firmó una carta de intenciones para cooperar en materia policial, pero Kripos reclama un marco legal más sólido. “Enviamos solicitudes legales, pero terminamos al final de la lista. Así que ya es demasiado tarde”, señala Pedersen al medio noruego. Señala como ejemplo a seguir que Suecia ha logrado progresos tras establecer acuerdos con Marruecos, permitiendo arrestos de varios líderes criminales suecos en el extranjero.

El impedimento principal es que Marruecos no extradita a sus propios ciudadanos, lo que dificulta la entrega a Noruega de estos sospechosos. “Necesitamos encontrar una manera de atacarlos donde están”, explica Pedersen, sugiriendo alternativas como trasladar los casos judiciales a Marruecos o impulsar la cooperación en investigaciones locales.

Por su parte, el Ministerio de Justicia noruego sostiene que ya existe una “buena cooperación” con Marruecos y que no hay barreras legales para la colaboración. La secretaria de Estado Gunn Karin Gjul asegura que cuentan “con varios acuerdos internacionales, de los que tanto Marruecos como Noruega son parte, que contienen disposiciones sobre cooperación jurídica internacional”. A pesar de las visitas oficiales, la policía noruega considera insuficientes los avances y reclama más implicación política.

Horas después se efectuó un registro en el domicilio de uno de los detenidos, donde se localizaron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes (speed, cocaína, marihuana, hachís y resina de hachís), sustancia de corte y elementos para la preparación y distribución de las dosis. También se intervino en esta actuación 2000 euros en efectivo, un machete de grandes dimensiones, una bayoneta y un arma corta de balines metálicos.

El narcotráfico marroquí en Noruega

Las redes marroquíes de narcotráfico constituyen una de las mayores amenazas criminales para Noruega, según la evaluación oficial. Estas organizaciones, con base en Marruecos y conexiones en el Rif y, según Noruega, la provincia española de Málaga, “son actores clave en la importación y distribución de cannabis y cocaína en Europa”, indica el informe de Kripos.

Explican que parte de la logística transcurre a través de Países Bajos, donde la mercancía se redistribuye al norte de Europa. El informe alerta de que “individuos noruegos-marroquíes coordinan desde Marruecos la entrada anual de varias toneladas de droga a Noruega”, y subraya que “la cadena criminal abarca desde la producción hasta la distribución y la violencia para mantener el control del mercado”.