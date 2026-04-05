Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.
A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.
Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después de la última fecha del calendario.
Quiénes lideran el top 3 del Campeonato
En primera posiciónde la clasificación está Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes. El italiano suma 72 puntos tras la última carrera, siendo el virtual ganador de la Fórmula 1.
En la lista continúa George Russell. Representando a la escudería de Mercedes, el piloto británico alcanza los 63 puntos en la Competición de Pilotos.
Con el tercer puesto está Charles Leclerc, de la escudería Ferrari. El monegasco registra 49 puntos en la tabla del campeonato mundial.
La lista completa de la Fórmula 1
1.- Kimi Antonelli
Escudería: Mercedes
Número: 12
País: Italy
Puntos: 72
2.- George Russell
Escudería: Mercedes
Número: 63
País: Great Britain
Puntos: 63
3.- Charles Leclerc
Escudería: Ferrari
Número: 16
País: Monaco
Puntos: 49
4.- Lewis Hamilton
Escudería: Ferrari
Número: 44
País: Great Britain
Puntos: 41
5.- Lando Norris
Escudería: McLaren
Número: 1
País: Great Britain
Puntos: 25
6.- Oscar Piastri
Escudería: McLaren
Número: 81
País: Australia
Puntos: 21
7.- Oliver Bearman
Escudería: Haas F1 Team
Número: 87
País: Great Britain
Puntos: 17
8.- Pierre Gasly
Escudería: Alpine
Número: 10
País: France
Puntos: 15
9.- Max Verstappen
Escudería: Red Bull Racing
Número: 3
País: Netherlands
Puntos: 12
10.- Liam Lawson
Escudería: Racing Bulls
Número: 30
País: New Zealand
Puntos: 10
11.- Arvid Lindblad
Escudería: Racing Bulls
Número: 41
País: Great Britain
Puntos: 4
12.- Isack Hadjar
Escudería: Red Bull Racing
Número: 6
País: France
Puntos: 4
13.- Gabriel Bortoleto
Escudería: Audi
Número: 5
País: Brazil
Puntos: 2
14.- Carlos Sainz
Escudería: Williams
Número: 55
País: Spain
Puntos: 2
15.- Esteban Ocon
Escudería: Haas F1 Team
Número: 31
País: France
Puntos: 1
16.- Franco Colapinto
Escudería: Alpine
Número: 43
País: Argentina
Puntos: 1
17.- Nico Hulkenberg
Escudería: Audi
Número: 27
País: Germany
Puntos: 0
18.- Alexander Albon
Escudería: Williams
Número: 23
País: Thailand
Puntos: 0
19.- Valtteri Bottas
Escudería: Cadillac
Número: 77
País: Finland
Puntos: 0
20.- Sergio Perez
Escudería: Cadillac
Número: 11
País: Mexico
Puntos: 0
21.- Fernando Alonso
Escudería: Aston Martin
Número: 14
País: Spain
Puntos: 0
22.- Lance Stroll
Escudería: Aston Martin
Número: 18
País: Canada
Puntos: 0