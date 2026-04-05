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Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la F1 tras el último Gran Premio

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La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso a nivel mundial (Jovani Perez/Infobae)
La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso a nivel mundial (Jovani Perez/Infobae)

La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.

A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después de la última fecha del calendario.

Quiénes lideran el top 3 del Campeonato

Fernando Alonso durante el test de pretemporada en el circuito internacional de Bahrein (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Fernando Alonso durante el test de pretemporada en el circuito internacional de Bahrein (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En primera posiciónde la clasificación está Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes. El italiano suma 72 puntos tras la última carrera, siendo el virtual ganador de la Fórmula 1.

En la lista continúa George Russell. Representando a la escudería de Mercedes, el piloto británico alcanza los 63 puntos en la Competición de Pilotos.

Con el tercer puesto está Charles Leclerc, de la escudería Ferrari. El monegasco registra 49 puntos en la tabla del campeonato mundial.

La lista completa de la Fórmula 1

Carlos Sains arriba del FW47 durante los test de pruebas de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahrein (REUTERS/Jakub Porzycki)
Carlos Sains arriba del FW47 durante los test de pruebas de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahrein (REUTERS/Jakub Porzycki)

1.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 72

2.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 63

3.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 49

4.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 41

5.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 1

País: Great Britain

Puntos: 25

6.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 21

7.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 17

8.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 15

9.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 3

País: Netherlands

Puntos: 12

10.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 10

11.- Arvid Lindblad

Escudería: Racing Bulls

Número: 41

País: Great Britain

Puntos: 4

12.- Isack Hadjar

Escudería: Red Bull Racing

Número: 6

País: France

Puntos: 4

13.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Audi

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 2

14.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 2

15.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 1

16.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 1

17.- Nico Hulkenberg

Escudería: Audi

Número: 27

País: Germany

Puntos: 0

18.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 0

19.- Valtteri Bottas

Escudería: Cadillac

Número: 77

País: Finland

Puntos: 0

20.- Sergio Perez

Escudería: Cadillac

Número: 11

País: Mexico

Puntos: 0

21.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 0

22.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 0

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