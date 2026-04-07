Un hombre resulta herido grave con una catana en Molina de Aragón (Guadalajara)

Toledo, 7 abr (EFE).- Un hombre de 51 años ha resultado herido grave con una catana en Molina de Aragón (Guadalajara) y ha sido trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital de Guadalajara, mientras que el presunto autor ha sido detenido esta mañana.

Según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, a las 22:00 horas del lunes 6 de abril el hombre se personó en el centro de salud de la localidad con heridas causadas por una catana.

Fue atendido inicialmente allí y trasladado en helicóptero sanitario, en estado grave, al Hospital de Guadalajara.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que el presunto autor ha sido detenido esta mañana en Molina de Aragón. EFE