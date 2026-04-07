Espana agencias

Un hombre resulta herido grave con una catana en Molina de Aragón (Guadalajara)

Guardar

Toledo, 7 abr (EFE).- Un hombre de 51 años ha resultado herido grave con una catana en Molina de Aragón (Guadalajara) y ha sido trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital de Guadalajara, mientras que el presunto autor ha sido detenido esta mañana.

Según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, a las 22:00 horas del lunes 6 de abril el hombre se personó en el centro de salud de la localidad con heridas causadas por una catana.

Fue atendido inicialmente allí y trasladado en helicóptero sanitario, en estado grave, al Hospital de Guadalajara.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que el presunto autor ha sido detenido esta mañana en Molina de Aragón. EFE

Últimas Noticias

Junqueras no irá al acto de Rufián y Montero por "agenda" y reitera su no al frente amplio

Infobae

Ciudadanos no se presentará a las elecciones autonómicas en Andalucía

Infobae

Aday Mara: Es gran honor llevar bandera del país a lo más alto de baloncesto universitario

Infobae

El actor Fele Martínez, premiado con el Skyliner 2026 del Skyline Benidorm Film Festival

Infobae

Koldo García dice que presentará pruebas que "van a reventar el juicio" y llama "tonto" a Aldama: "no me dio nada jamás"

Koldo García dice que presentará pruebas que "van a reventar el juicio" y llama "tonto" a Aldama: "no me dio nada jamás"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer invierte 210.000 euros en la ampliación de su casa y el ayuntamiento le obliga a derribarla por falta de permisos

Una mujer invierte 210.000 euros en la ampliación de su casa y el ayuntamiento le obliga a derribarla por falta de permisos

Un hospital público madrileño que da servicio a 264.000 pacientes quiere que un centro privado le haga los diagnósticos de las resonancias y TAC que realiza

La Policía Nacional explica las claves para no ser víctima de sextorsión: “Nunca pagues, seguirán pidiendo dinero”

Una subida salarial trastoca las cuentas de Patrimonio Nacional y anula los contratos para proteger el Valle de Cuelgamuros y la residencia de La Mareta donde veranea Sánchez

Las claves el juicio del ‘caso Koldo’ que sentará a Ábalos en el banquillo: compra de mascarillas, contrataciones irregulares y una presunta organización criminal

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes hijos, tu esposa no puede heredar todo aunque quieras”

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes hijos, tu esposa no puede heredar todo aunque quieras”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cada vez hay más puestos de trabajo en la construcción y los salarios están por encima de la media en España

Fuma cannabis en el trabajo, la empresa lo despide y exige una indemnización: “Es chocolate”

Estos son todos los descansos retribuidos por el Estatuto de los Trabajadores

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”