Un hombre resulta herido grave con una catana en Molina de Aragón (Guadalajara)

Toledo, 7 abr (EFE).- Un hombre de 51 años ha resultado herido grave con una catana en Molina de Aragón (Guadalajara) y ha sido trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital de Guadalajara, mientras que el presunto autor ha sido detenido esta mañana.
Según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, a las 22:00 horas del lunes 6 de abril el hombre se personó en el centro de salud de la localidad con heridas causadas por una catana.
Fue atendido inicialmente allí y trasladado en helicóptero sanitario, en estado grave, al Hospital de Guadalajara.
Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que el presunto autor ha sido detenido esta mañana en Molina de Aragón. EFE
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