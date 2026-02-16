Juan Castro regresa a Ademar tras su etapa por el Kadetten suizo

León, 16 feb (EFE).- El jugador Juan Castro, excapitán de Ademar León, regresará a su club de origen a partir de la próxima temporada tras su paso por el Kadetten Schaffhausen suizo, en la que supondrá su cuarta etapa en la entidad leonesa.

Castro, que se comprometió hace dos campañas con el campeón helvético, coincidirá en la dirección del equipo con Javier Miñambres una vez que el actual capitán, Rodrigo Pérez Arce, ha confirmado su marcha al desestimar la oferta de renovación a la baja planteada por la dirección deportiva.

Castro, de 35 años, tiene experiencias en otros clubes como Torrevieja, Anaitasuna, Logroño o Puente Genil, además de jugar en el Creteil y Nize franceses, al margen de las dos últimas temporadas en la liga suiza.

En la actual temporada se ha enfrentado a los leoneses en la Liga Europa al coincidir ambos equipos en el mismo grupo. Con el Kadetten, además del título de Copa la pasada campaña, aspira al trono liguero en la actual. EFE

