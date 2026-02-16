Espana agencias

El PP carga contra Sánchez por la "ingeniería fiscal" de Borja Cabezón y le exigen que lo eche de la Ejecutiva del PSOE

El Partido Popular ha cargado hoy contra Pedro Sánchez por la información que publica hoy El Confidencial, sobre la presunta "ingeniería fiscal" de Borja Cabezón para evadir impuestos, y ha pedido al presidente del Gobierno que lo eche de la Ejecutiva del PSOE, donde además es adjunto a la secretaría de Organización del partido desde julio de 2025.

Según la citada información, Borja Cabezón utilizó durante años una estructura societaria administrada por testaferros que fue diseñada para eludir el pago de impuestos. La trama contaba con ramificaciones en Reino Unido y Costa Rica y fue concebida para ocultar por completo la identidad del dirigente socialista.

Tras la publicación de esta información, fuentes populares han recordado que el jefe del Ejecutivo, cuando estaba en la oposición, decía que en su partido no cabían personas que utilizaran "ingeniería fiscal para no pagar impuestos".

Por ello, han exclamado que "ya está tardando en echar de su Ejecutiva a Borja Cabezón" y han recordado que hace unos meses hubo registros de la Guardia Civil en la sede del PSOE, donde, "al parecer han entrado bolsas de dinero para comisiones ilegales", en referencia a las declaraciones de la empresaria Carmen Pano, quien ha asegurado que las llevó a la sede socialistas de la calle Ferraz.

Esta sede, según los 'populares' "también es refugio de dirigentes como Borja Cabezón", a quien califica como "otro de esos 'listos' del entorno de Pedro Sánchez que hace y pretende hacer negocio con el dinero de los ciudadanos".

Desde el PP han acusado a Pedro Sánchez de buscar en sus amigos los "mismos atributos que quería para su suegro y su pareja, y que indujo a su hermano". "José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García, Paco Salazar y, ahora, Borja Cabezón son los mejores exponentes de la integridad de la que le gusta rodearse al presidente del Gobierno", han exclamado las citadas fuentes del PP.

Éstos recuerdan que hasta hoy nadie conocía a Borja Cabezón, como hasta hace seis meses nadie sabía nada de las tarjetas de El Corte Inglés de la mujer de Santos Cerdán; hace ocho meses nadie conocía a Leire o hasta hace diez nadie conocía a Paco Salazar.

"El sanchismo es levantarnos cada mañana a la espera de saber qué nuevo personaje turbio y sórdido aparece en nuestras vidas", han exclamado fuentes 'populares' y consideran que todas estas personas "sobran en la vida política española". Pero creen que "sacarlos" de ella pasa por "cambiar al presidente del Gobierno".

Dicho esto, concluyen que en el PSOE hay dos tipos de dirigentes: "los que prefieren no pagar impuestos y los que prefieren quedarse el dinero de los impuestos de los españoles". Y añaden en tono irónico que la diferencia entre Ferraz y la cueva de Alibaba es que en la cueva "solo" eran 40.

