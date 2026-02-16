El espacio Organic Foods de Alimentaria impulsará el dinamismo ecológico con 200 empresas

Madrid, 16 feb (EFE).- La feria Alimentaria, que se celebrará del 23 al 26 de marzo en Barcelona, reunirá a más de 200 empresas del sector ecológico en su espacio Organic Foods, considerado uno de los de mayor dinamismo y proyección internacional.

Los principales agentes de la restauración y el equipamiento se darán cita en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en una edición de Alimentaria en la que Organic Foods se sitúa como el "gran motor" del crecimiento ecológico, según un comunicado difundido este lunes.

Ese espacio dedicado al sector ecológico tendrá en 2026 su mayor expansión, 1.450 metros cuadrados con más de 200 marcas y un pabellón de productores españoles impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Compañías como Biocop, Eurosoy, Gourmet Eco Foods, Hortec, Jijona y Natruly presentarán productos como panes, cereales, chocolates, cremas, productos agrícolas certificados y aperitivos.

En el ámbito internacional destaca la participación de Jinju Bio Industry Foundation (Corea del Sur) y la Federación Ecuatoriana de Exportadores, junto a las empresas italianas Vivi Così, Molino Rivetti, Good in Food y las francesas Aromatech y Nossa Fruits, con panes, pastas, açaí, harinas, saborizantes y otros productos.

La feria mantiene acuerdos de colaboración con entidades como Ecovalia (producción ecológica), Asobio (elaboración y comercialización de productos ecológicos) y FIAB (patronal de la industria de alimentación y bebidas).

"El avance de la alimentación ecológica es incuestionable y Organic Foods se ha convertido en un motor estratégico dentro de la feria. Queremos que esta edición impulse nuevas alianzas y potencie la visibilidad internacional de las empresas del sector", ha afirmado la directora de Alimentaria, Anna Canal.

Como novedad del salón, el espacio La Plaza Eco ofrecerá conferencias, debates y "networking" entre productores, distribuidores, expertos y agentes del mercado.

Entre otros eventos, acogerá la presentación del informe anual 2026 de Ecovalia sobre el mercado ecológico en España y el informe de datos 2025 de Intereco, que agrupa a autoridades de certificación procedentes de 16 comunidades autónomas.

El programa incluirá una mesa redonda sobre el "retail" ecológico en el mercado internacional, con representantes de Polonia y Dubái que analizarán la expansión en mercados donde el producto ecológico tiene un crecimiento "dinámico".

Organic Foods 2026 incorporará también la Ruta Eco, un recorrido selectivo por todos aquellos expositores de Alimentaria+Hostelco que cuentan con productos ecológicos en su catálogo.

Operadores relevantes del mercado eco de Polonia, Francia, Alemania, Reino Unido, Austria, Italia y Oriente Medio acudirán a través del programa de compradores invitados de Alimentaria + Hostelco.

Cerca de 600 compradores internacionales han manifestado su interés por los productos orgánicos, que en España son uno de los segmentos de mayor proyección dentro del gran consumo.

Según datos del Gobierno, Ecovalia y Nielsen, el mercado supera ya los 3.000 millones de euros y cerca del 70 % de los hogares compra algún alimento bio a lo largo del año, con una frecuencia media de ocho actos de compra por familia y un gasto medio anual de unos 66 euros por habitante.

Alimentaria+Hostelco, organizada por Alimentaria Exhibitions, prevé contar con la participación de alrededor de 3.300 empresas expositoras, que ocuparán 100.000 metros cuadrados y 7 pabellones, la práctica totalidad del recinto Gran Vía de Fira de Barcelona.

El certamen, que cumple 50 años, espera recibir a más de 110.000 visitantes profesionales, el 25 % internacionales, "reafirmando su liderazgo como principal plataforma impulsora de negocios, internacionalización y networking". EFE