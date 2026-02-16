Adel Mechaal regresa a la Cursa Patrimoni de Ibiza para intentar batir su récord de 28:31

Ibiza, 16 feb (EFE).- Adel Mechaal volverá el próximo 29 de marzo a la Cursa Patrimoni Eivissa-Ibiza con el objetivo de rebajar su plusmarca en la prueba, fijada en 28:31, en una edición que aspira a convertirse en la más rápida de su historia.

Triple ganador de la carrera ibicenca, Mechaal afrontará la cita en Ibiza como una de sus primeras competiciones tras recuperarse de la lesión sufrida durante la temporada de campo a través 2024-2025, ha detallado la organización del evento en una nota.

El plusmarquista nacional de 1.500 metros en pista cubierta y campeón continental bajo techo intentará reencontrarse con su mejor versión en un circuito llano y con pocos giros, diseñado para favorecer las grandes marcas y minimizar la incidencia del viento.

El atleta catalán compartirá cartel con la joven atleta de Huelva María Forero, campeona de Europa sub-23, quien también figura entre los primeros nombres de élite confirmados en la cita.

La onubense buscará acercarse al récord de España femenino de 10 kilómetros, que actualmente posee la palentina Carla Gallardo con 31:11, en una prueba homologada que reúne cada año a algunos de los mejores especialistas nacionales.

La XV edición de la carrera, organizada por el Ayuntamiento de Eivissa, se disputará a partir de las 9.00 horas con salida en la avenida de España y meta en el paseo de Vara de Rey, e incluirá una prueba principal de 10 kilómetros, una carrera de 5 kilómetros y pruebas infantiles.

La Cursa Patrimoni forma parte del Circuito de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y mantiene abiertas las inscripciones a través de su página web oficial. EFE

