Torró (PSOE) afirma que Felipe González "ya no es un referente" y critica a García-Page por "comprar el marco del PP"

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha afirmado que el expresidente Felipe González "ya no es un referente" y ha criticado a "compañeros como García-Page" por "comprar el marco del PP".

Así lo ha expresado en una entrevista con el diario 'El País' al ser preguntada por las declaraciones de Felipe González en las que afirmó que en las próximas elecciones votaría en blanco, sobre lo que Torró ha dicho que "es una opinión de un compañero más" y que "es ahí" donde la enmarca.

"Cuando yo tenía 10-11 años, me acuerdo como si fuera ahora un día delante de la televisión comiéndome un bocata de nocilla y le dije a mi madre 'Mamá, de mayor quiero ser como Felipe González', porque era un referente para niñas de 10 años. Para aquella niña ahora Felipe González ya no sería un referente", ha afirmado.

Por otra parte, ha lamentado el posicionamiento de "compañeros del PSOE" como el del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha criticado a la dirección del PSOE tras los resultados en las elecciones de Extremadura y Aragón.

"La verdad es que ese tipo de comentarios no los entiendo, sobre todo porque creo que son compañeros del PSOE que compran el marco del PP. No sé por qué hay que comprar el marco del PP. No lo entiendo", ha expresado Torró.

En esta línea, la secretaria de Organización se ha pronunciado sobre el manifiesto presentado por el exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, con el que pretende promover un debate crítico dentro del PSOE, sobre el que ha asegurado "que duró muy poco tiempo" y que "no es el reflejo del partido en todos los territorios". "Lo que quieren los compañeros y sobre todo lo que lo que quiere la sociedad es que sigamos en el Gobierno", ha matizado.

"Plantear eso es no entender nada de cómo ha ido evolucionando la sociedad. La sociedad es plural y está representada en el Congreso, ya no estamos en una época de mayorías. Es que eso ya no existe. Por eso tenemos 146 años de historia, porque nos adaptamos a la sociedad", ha afirmado.

