Mañueco ampliará a los 40 años la ayuda a vivienda joven y cifra en 15 millones la matrícula universitaria gratis

Hablar de la generación que atravesó la crisis económica de 2009-2010 ha llevado a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León y candidato a la reelección por el Partido Popular, a proponer medidas específicas dirigidas a quienes quedaron fuera de las ayudas públicas y dificultades para acceder a una vivienda. Según detalló Europa Press, Fernández Mañueco anunció la intención de ampliar hasta los 40 años el acceso a la ayuda autonómica para el alquiler joven, con el objetivo de cubrir a quienes vieron afectada su emancipación por el contexte de crisis. Con esta iniciativa, el Gobierno regional plantea responder a una demanda social de aquellos que, por edad, ya no pueden beneficiarse de las subvenciones vigentes pero no pudieron consolidar su independencia residencial debido a los efectos económicos en la última década.

De acuerdo con Europa Press, durante una entrevista el presidente autonómico indicó que la expansión de las políticas de vivienda incluye la regulación y simplificación de la normativa urbanística, favoreciendo la posibilidad de compra para familias y personas jóvenes, además de seguir impulsando la emancipación. Fernández Mañueco explicó que hasta la fecha, las subvenciones regionales han permitido que más de 6.000 jóvenes de Castilla y León alcancen la independencia habitacional, y la extensión del límite de edad buscará abarcar a un segmento poblacional que históricamente ha quedado al margen de estos beneficios. El candidato del PP manifestó que el esfuerzo público en vivienda debe complementarse con iniciativas privadas, animando la oferta y facilitando el acceso a la primera residencia.

En materia universitaria, Fernández Mañueco reiteró que uno de los compromisos prioritarios de su candidatura es la financiación total de la matrícula del primer curso universitario para el estudiantado empadronado en Castilla y León, limitando esta medida al primer curso y a la primera matrícula de cualquier carrera en la universidad pública. Según cifras aportadas por el propio candidato a Europa Press, la inversión requerida ascendería a unos 15 millones de euros, dependiendo del número final de estudiantes que soliciten la exención y de quienes realicen el empadronamiento en la comunidad. Esta decisión busca no solo aliviar la carga económica para las familias, sino también atraer a nuevo alumnado procedente de otros territorios, incentivando el arraigo poblacional y reduciendo la despoblación, una de las preocupaciones recurrentes en Castilla y León.

Sobre el alcance de la gratuidad universitaria, Fernández Mañueco remarcó a Europa Press que se mantendrá la obligación de pagar tasas en caso de segunda matrícula, acompañando la medida de un mensaje de corresponsabilidad al alumnado respecto al coste público de los estudios superiores. Recordó que durante su mandato las tasas universitarias en la comunidad se han reducido en un 50 %, al tiempo que el número de beneficiarios y la cuantía de las becas han aumentado al doble. Según describió, el objetivo es seguir eliminando barreras en el acceso a la universidad para los jóvenes de Castilla y León y “retener el talento” dentro de la comunidad, favoreciendo así el tejido productivo y empresarial local.

En el ámbito del empleo, Fernández Mañueco confirmó que su programa electoral pondrá el foco en el apoyo a la actividad económica y el autoempleo, manteniendo la línea de reducción impositiva para fortalecer el tejido productivo. Preguntado por las medidas concretas, el candidato insistió en la continuidad de la política de bajada de impuestos, aunque sin especificar qué figuras tributarias estarían sujetas a modificación. Según informó Europa Press, la retórica del candidato establece una comparación directa con el Gobierno central, al que acusa de encarecer las cotizaciones de la Seguridad Social, y reivindica la puesta en marcha de un “bono autónomo” de 300 euros como gesto para contrarrestar el incremento de las cargas fiscales a los trabajadores por cuenta propia.

Además, en relación con el mundo rural, Fernández Mañueco defendió a Europa Press su apuesta política por asegurar el relevo generacional entre los autónomos con programas como Relevacyl, que incentiva la transmisión de negocios y el mantenimiento del empleo autónomo en entornos rurales. Estas medidas consolidan una estrategia diseñada para evitar el abandono demográfico y apoyar la economía de los pequeños municipios, considerada por el candidato como esencial para el futuro de Castilla y León.

El sector primario ocupó otro de los apartados durante la entrevista. Fernández Mañueco expresó su rechazo a la aplicación provisional del Tratado de Mercosur y exigió que los productos de países terceros cumplan con los mismos requisitos exigidos a los productores europeos. “Tiene que haber un control en las fronteras y eso es una responsabilidad de cada Estado miembro. España tiene que hacer un control de fronteras. El Gobierno de Sánchez tiene que hacer un control de fronteras”, declaró según recogió Europa Press. El dirigente popular garantizó que la Junta mantendrá su apoyo a los agricultores y ganaderos mediante la adopción de ayudas directas y recursos ante fenómenos como la sequía, enfermedades animales y crisis imprevistas, subrayando la diferencia entre la acción de su partido y lo que calificó como demagogia en redes sociales por parte de otras formaciones.

Durante la entrevista, Fernández Mañueco destacó una visión integral de políticas públicas para la juventud, englobando desde la vivienda y la educación hasta el primer empleo e inclusión del medio rural, según publicó Europa Press. Aseguró que la combinación de iniciativas de carácter educativo, habitacional y laboral constituye el eje de su proyecto para la próxima legislatura, y situó la apuesta por la universidad y la vivienda como pilares del legado que pretende dejar a las próximas generaciones.