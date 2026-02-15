Maíllo insta al Gobierno a topar precio del alquiler de viviendas: "No debemos acomplejarnos por hablar de intervención"

La vivienda ha sido identificada junto con el precio de la cesta de la compra como uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la población andaluza. De acuerdo con lo informado por la prensa local durante la XXIX Asamblea Provincial de IU en Sevilla, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, presentó propuestas concretas para abordar la problemática del acceso a hogares asequibles en la región. Entre las medidas destacadas se encuentra la limitación de los precios de los arrendamientos y la erradicación de los pisos turísticos, en el marco de una defensa del interés público y del bienestar de las familias andaluzas.

Según publicó el medio, Maíllo sostuvo que el Gobierno debe intervenir en el mercado de la vivienda, estableciendo topes a los precios del alquiler y poniendo fin al modelo de pisos turísticos. Argumentó que tales iniciativas favorecerían que estos inmuebles se destinen a familias que requieren soluciones habitacionales a precios asequibles que les permitan vivir con dignidad. El candidato remarcó que "no nos debemos acomplejar por hablar de intervención en el mercado", y contrapuso esta postura a las demandas empresariales del sector inmobiliario, enfatizando el derecho a una vida digna.

En declaraciones recogidas durante su asistencia al citado evento en Sevilla, Maíllo señaló que la coyuntura política que atraviesa Andalucía, marcada por las próximas elecciones autonómicas previstas para el primer semestre del año, representa una ocasión para demostrar "a través de un gobierno de izquierda como el que nosotros queremos representar, un orgullo por la defensa y el desarrollo de lo público y de lo común". Precisó que su concepto de lo común va más allá de la educación, la sanidad y los servicios sociales, incluyendo de forma explícita la vivienda como un ámbito fundamental de acción pública.

El líder de Izquierda Unida hizo referencia a la evolución de su organización en el desarrollo de propuestas relativas a la justicia social. Según consignó la prensa, IU lleva más de un año y medio trabajando en una iniciativa que, en palabras de Maíllo, "es la única posible para desarrollar políticas de justicia social", orientada a convocar a un colectivo diverso de personas dispuestas a colaborar en la transformación social. Esta estrategia tiene como finalidad articular fuerzas dentro del espectro de la izquierda y crear condiciones favorables para la puesta en marcha de políticas públicas que den respuesta a las necesidades de las mayorías sociales.

Durante su intervención, Maíllo mencionó además la percepción de "una especie de dispersión o desorientación" entre el electorado en relación con las distintas alianzas a la izquierda del PSOE. No obstante, afirmó su confianza en que la tendencia es positiva, expresando que "esto va para arriba y para adelante", conforme observó la fuente periodística. En este contexto, valoró que "está abriéndose en el campo de la izquierda un sentido común en la línea de lo que hemos defendido siempre".

El candidato también recordó su acto de presentación oficial como aspirante a la Presidencia de la Junta por Por Andalucía, describiéndolo como una convocatoria llena de optimismo y cambio de ánimo. Su mensaje incluyó un llamamiento a la ciudadanía andaluza para que asuma que existe una contienda abierta sobre el futuro gobierno de la comunidad.

Tal como detalló el medio, las propuestas defendidas por Maíllo se insertan en el marco de la discusión pública en torno al derecho a la vivienda y la transformación del mercado inmobiliario en Andalucía. Estas iniciativas buscan limitar la presión del sector turístico sobre el parque de viviendas disponible y garantizar que el acceso a un hogar asequible sea un objetivo prioritario de las políticas públicas de la región.