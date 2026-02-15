Espana agencias

Las bajas de Levante y Valencia condicionan las alineaciones del derbi

Valencia, 15 feb (EFE).- Las ausencias por lesión y por sanción que arrastran Levante y Valencia obligan a cambios en las alineaciones de ambos equipos, sobre todo en la parcela defensiva, en el derbi de este domingo en el Ciutat de València.

El técnico del Levante, Luís Castro, no puede contar con Alan Matturro, expulsado el pasado fin de semana ante el Athletic Club, ni con Jeremy Toljan por acumulación de tarjetas. En su lugar entran Matías Moreno y el canterano Nacho Pérez, mientras que Kervin Arriaga sustituye al lesionado Ugo Raghouber en el centro del campo.

En la zona ofensiva, la noticia la firma el ariete Etta Eyong, suplente y sustituido por Iker Losada.

En el Valencia, su entrenador, Carlos Corberán, mantiene las ausencias por lesión de los laterales derechos Dimitri Foulquier y Thierry Rendall y del central José Copete por acumulación de tarjetas amarillas.

El central Unai Núñez es el lateral derecho, mientras que César Tárrega reemplaza a Copete. Además, el extremo izquierdo Arnaut Danjuma también se pierde el derbi por lesión y en su lugar entra Largie Ramazani.

Castro ha elegido un once formado por Ryan; Pérez, De la Fuente, Moreno, Sánchez; Martínez, Arriaga; Tundé, Álvarez, Romero y Losada.

Corberán ha escogido una alineación formada por Dimitrievski; Núñez, Tárrega, Cömert, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Ramazani; Beltrán y Hugo Duro. EFE

cma/cta/ism

