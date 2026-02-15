El ‘Clásico’ del críquet entre la India y Pakistán revoluciona las calles de Colombo

Aanya Wipulasena

Colombo, 15 feb (EFE).- Una multitud eufórica de aficionados abarrotó este domingo las inmediaciones del Estadio Premadasa en Colombo horas antes del esperado choque entre la India y Pakistán de la Copa Mundial T-20, un clásico del críquet que siempre genera una enorme agitación debido a la histórica rivalidad regional.

Vestidos de verde y azul, los colores nacionales de sus respectivos países, los seguidores ondearon banderas de ambos bandos mientras coreaban ‘Zinda Baad’ (Larga vida) en apoyo a Pakistán e ‘India’ por parte de la hinchada india, mostrando un respaldo apasionado a los dos equipos antes del enfrentamiento.

Muchos de estos aficionados expresaron su gratitud hacia Sri Lanka, destacando que la mediación del país anfitrión fue clave para que el encuentro entre ambas naciones se hiciera realidad.

“No estábamos seguros de si este partido sería posible. Pero el presidente de Sri Lanka habló con Pakistán y logró que sucediera. Estamos agradecidos con la nación esrilanquesa, no con la ICC (Consejo Internacional de Críquet)”, comentó a EFE un aficionado paquistan, Sarmad Hanif, muy emocionado por el encuentro.

Inicialmente, Pakistán había amenazado con boicotear el encuentro, no solo por sus continuas tensiones regionales con la India, sino también en solidaridad con Bangladés, que se retiró del Mundial tras negarse a jugar en suelo indio debido también al deterioro de las relaciones bilaterales con el gigante asiático.

Por su parte, la aficionada india Vidhi Arora aseguró a EFE que llegó al país hace dos días para presenciar su primer partido en un estadio y manifestó su deseo de que el clima acompañe.

Sin embargo, la posibilidad de lluvia parece desanimar a algunos seguidores debido a que el departamento de meteorología predice un punto de baja presión sobre la bahía de Bengala que podría afectar a Colombo.

Los seguidores locales de críquet también mostraron su entusiasmo por ambas naciones, como es el caso de Chanaka Kavinda, quien aseguró a EFE tener "muy buenas sensaciones respecto al encuentro" mientras apoyaba a los dos equipos a las afueras del estadio.

La policía de Sri Lanka anunció un plan de tráfico integral que incluye un dispositivo detallado para garantizar la seguridad del público. Alrededor de 2,000 oficiales de policía, junto con las fuerzas armadas y agentes de inteligencia, han sido desplegados para mantener el orden.

Este partido entre la India y Pakistán, que se disputará a las 19:00 hora local (13:30 GMT), representa apenas el segundo encuentro entre ambos países desde el conflicto de mayo.

Tras un periodo de hostilidades iniciado el 22 de abril que se prolongó hasta el 10 de mayo, la tensión regional alcanzó niveles no vistos desde la guerra de Kargil de 1999, con ataques cruzados de misiles y drones en la disputada región de Cachemira.

El primer antecedente tras dicha crisis tuvo lugar en septiembre, un duelo que también generó una enorme expectación y en el que la India logró imponerse a Pakistán sobre el campo de juego.

La Copa Mundial T20, que comenzó el pasado 7 de febrero, representa una de las principales citas del calendario internacional del críquet. El torneo, que reúne a selecciones de distintos continentes, cuenta con la India y Sri Lanka como coanfitriones de esta edición.

Este partido es considerado un clásico de máxima rivalidad, la India y Pakistán se disputan la soberanía de Cachemira, en el Himalaya occidental, desde 1947, cuando la independencia del subcontinente indio del Imperio británico dio lugar a una traumática partición cuyas consecuencias aún marcan la relación entre ambos países. EFE