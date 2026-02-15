El Benidorm Fest fue lo más visto del día, líder de su franja y entre todos los públicos

Madrid, 15 feb (EFE).- La quinta edición de Benidorm Fest, que dio la victoria la noche del sábado a Tony Grox y LucyCalys con 'T Amaré', fue lo más visto del día y líder de su franja, con un 12,1 % de cuota y 4.134.000 contactos, así como el programa preferido de todos los públicos de 4 a 64 años.

Según destaca RTVE, la final del Benidorm Fest 2026, que reunió a una media de 1.085.000 seguidores, logra más de 25 millones de visualizaciones y 508.000 interacciones en redes sociales y es tendencia número 1 en X, junto a nombres de los artistas participantes e invitados en esa edición.

Captó el interés del público de diferentes edades, pero sobre todo entre los jóvenes: el 19,3 % de 4 a 12 años; el 21 %, de 13 a 24; y 28,4 %, de 25 a 44 años, añade RTVE.

Tras el broche de la quinta edición de Benidorm Fest 2026, la primera desvinculada de Eurovisión por las tensiones en torno al genocidio en Gaza, TVE confirmó su continuidad para el año que viene.

"Continuará el año que viene en esta ciudad con la misma ilusión y con el amor que esta casa siente por la música", indicó Sergio Calderón, director de TVE. EFE