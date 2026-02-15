Coloridos enmascarados y cinturones de cencerros animan el carnaval ancestral zamorano

Villanueva de Valrojo (Zamora), 15 feb (EFE).- Personajes enmascarados con coloridos disfraces y con cinturones de cencerros atados a la cintura para hacer oír su llegada han animado este mediodía el carnaval ancestral de Villanueva de Valrojo (Zamora).

En este pequeño pueblo zamorano de la Sierra de la Culebra de unos 130 habitantes, vecinos y descendientes de la localidad se dan cita estos días en una celebración del carnaval que enraíza con las mascaradas tradicionales de invierno de la provincia de Zamora y que está declarada de interés turístico regional en Castilla y León.

La fiesta tiene la peculiaridad de que los trajes guardan el anonimato de la persona que los viste, de tal forma que ni los propios vecinos logran saber quien encarna a cada uno de los personajes de esta mascarada tradicional, ocultos por caretas y vestidos con el atuendo tradicional del carnaval.

Para ello, todos los participantes se dan cita en un antiguo pajar del pueblo en el que se guardan los trajes de la celebración y en su interior se visten con ellos y salen a la calle en diferentes momentos, sin hablar para evitar que quienes asisten a la mascarada identifiquen a quien les pide el aguinaldo, les persigue amenazante o les pellizca.

La mayor parte de los enmascarados han recorrido las calles de la localidad con trajes coloridos tradicionales, máscaras de pasta de papel y unos cinturones con hasta una treintena de ruidosos cencerros a la espalda.

Junto a ellos, como actores principales, han figurado los diablos, que llevan caretas de corcho, cuernos de cabra y tenazas extensibles con las que asustan a quienes contemplan el desfile.

Esta fiesta tradicional está documentada en la localidad al menos desde el año 1841 y mantiene algunos elementos comunes con otras mascaradas tradicionales conservadas en la provincia de Zamora.

Como peculiaridad, en Villanueva de Valrojo la celebración se ha hecho coincidir con el carnaval cuando la mayor parte de las mascaradas se celebraban durante las fiestas navideñas.

El cambio de fechas se debió a la prohibición de esta mascarada en el pasado, que los vecinos sortearon trasladándola a los días de carnaval haciéndola pasar por una celebración carnavalesca más en una comarca que, en fechas más recientes, se vio muy castigada por los graves incendios de 2022 y por la pérdida constante de población desde hace décadas. EFE

